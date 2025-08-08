Caen dos venezolanos por secuestro y tortura de un hombre: la víctima presenta mutilaciones

Suscríbete a nuestros canales

Dos hombres venezolanos resultaron detenidos como presuntos responsables en el secuestro y mutilación de un hombre en la localidad de Conchalí, en Chile.

La Bipe Antisecuestros de la PDI Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía ECOH, informó sobre la detención de una banda, implicada en un brutal “secuestro con mutilación”.

Venezolanos y sus cómplices raptan y torturan a la víctima

De acuerdo con los antecedentes policiales, el delito ocurrió el pasado 8 de julio. Ese día, un grupo de personas abordó a la víctima, de nacionalidad chilena, la cual fue sometida por la fuerza.

Los sospechosos mantuvieron en cautiverio a un hombre por cerca de 20 horas, periodo durante el cual lo sometieron a diferentes vejámenes, torturas, mutilación y lesiones graves.

Las autoridades iniciaron las investigaciones respectivas y realizaron allanamientos en las comunas de Conchalí y Quintero, donde detuvieron a seis implicados. Se trata de tres chilenos, dos venezolanos con situación migratoria irregular, y una chilena.

Incautan drogas y municiones durante el operativo antisecuestro

Asimismo, las autoridades capturaron a otras tres personas, dos por flagrancia asociada a la Ley contra drogas, y una por orden de detención pendiente por robo.

Como resultado de los allanamientos, se incautaron elementos como cocaína base, munición, dinero en efectivo, una caja fuerte y teléfonos celulares.

El jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI, Hassel Barrientos, y la fiscal ECOH, Magdalena Díaz, informaron que entregarán detalles de la investigación este viernes.

