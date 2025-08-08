Empleada doméstica imputada por el triple homicidio de tres abuelos en Baruta: los amordazó y amarró para robarlos

Suscríbete a nuestros canales

Este 8 de agosto, el Ministerio Público (MP) anunció la imputación de una empleada doméstica implicada en el triple homicidio de tres abuelos.

A través de sus redes sociales, el MP compartió los detalles del caso e identidad de la mujer que fue extraditada de Colombia.

Empleada doméstica imputada por el triple homicidio de tres abuelos en Baruta

De acuerdo con el reporte, Xiomara Acirys Amador Grau enfrenta cargos por el delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía en la ejecución de un robo agravado y agavillamiento.

Durante 2017, valiéndose de su condición de empleada doméstica, en compañía de su pareja (por aprehender), ingresaron a la vivienda donde laboraba para perpetrar un robo, donde se encontraban tres adultos mayores, procediendo a amordazarlos, amarrarlos y taparles la boca con una cuerda, hasta causarles la muerte.

"#AHORA, El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que luego de haberse tramitado la correspondiente Orden de Aprehensión, Alerta Roja y Solicitud de Extradición por el @mpublicove, se recibió proveniente de la República de #Colombia, la ciudadana Xiomara Amador, #Quien fue #Imputada y #Privada de Libertad por el #Delito de Homicidio Intencional Calificado ejecutado con Alevosía en la Ejecución de un Robo Agravado y Agavillamiento, en virtud que dicha delincuente en el año 2017, valiéndose de su condición de empleada doméstica, en compañía de su pareja (por aprehender) ingresaron a la vivienda donde laboraba para perpetrar un robo, donde se encontraban 3 adultos mayores, procediendo ha amordazarlos, amarrarlos y taparles la boca con una cuerda, hasta causarles la muerte #JUSTICIA", se lee en la publicación del MP.

Previamente, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre el trámite de extradición.

Identificó a las víctimas como Antonio Ramón Rodríguez Villalba (88), Arelys del Valle Rodríguez de Miranda (61) y María Carlota Villalba de Rodríguez (82).

Reveló que Amador Grau introdujo a su pareja, Francisco López, como jardinero y ambos habrían planificado robar bienes de la vivienda de las víctimas en Prados del Este, municipio Baruta del estado Miranda.



Detalló que la mujer fue detenida en Cartagena de Indias, Colombia, mientras intentaba legalizar su estatus migratorio.

Sobre ella pesaba una circular roja de Interpol por homicidio calificado y robo agravado.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube