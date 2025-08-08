Uscis captura a inmigrante condenado por explotación sexual infantil: cumplirá condena en su país natal

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano de origen belga y de 33 años, quien está acusado por explotación sexual de un niño en su país natal, fue expulsado de Estados Unidos tras una investigación realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

El acusado responde al nombre de Romulus Mihai, un fugitivo belga, quien residía ilegalmente en el territorio estadounidense.

Condenado por explotación sexual infantil

Mihai había sido condenado por explotación sexual de un niño en Belgica y huyó hacia EEUU. Posteriormente, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE (HSI) en Washington, D.C., arrestó a Mihai el pasado mes de abril.

El ICE entregó al sospechoso ante las autoridades belgas este 31 de julio.

Después de ser condenado por un delito sexual infantil en Bélgica, Mihai huyó a Estados Unidos para evitar cumplir su sentencia de prisión. Ingresó a ese país por medio del programa de exención de visa en abril de 2013 y continuó a través del proceso de inmigración para obtener la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, nunca reveló su historial criminal.

Ordenan expulsión del criminal

USCIS descubrió sus antecedentes penales mientras adjudicaba su solicitud de naturalización, y la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS refirió su caso a la HSI en Washington para investigación más extensa.

La evidencia obtenida de la investigación permitió el arresto de Mihai, quien quedó bajo custodia y enfrentó los procesos de inmigración correspondientes a su situación.

Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó su remoción el 26 de junio.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube