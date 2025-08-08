Tres venezolanos imputados por tiroteo y asesinato en motel de Texas: enfrentan orden de retención del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Tres venezolanos enfrentan una orden de retención migratoria (ICE Hold), además de cargos de homicidio capital, por el asesinato de un hombre en un motel de Garland.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) presentó las órdenes de detención contra los implicados, por su participación en un tiroteo ocurrido el 20 de junio.

Tres venezolanos imputados por homicidio

Los acusados responden a los nombres de Yosguar Aponte Jiménez, José Triviño Cruz y Jesús Bellorín Guzmán, publicó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, la víctima, Santiago López Morales, de 48 años, recibió un disparo cuando estaba en un Motel 6, antes de ser trasladado de urgencia a un hospital local, donde falleció.

Los investigadores vincularon ese tiroteo fatal con un robo con agravantes en el Deluxe Inn, también ocurrido el 20 de junio, cerca de las 2:00 de la madrugada.

Las autoridades informaron que los detenidos admitieron haber atacado a trabajadoras sexuales.

Una mujer del Deluxe Inn declaró a los investigadores que dos hombres hispanos irrumpieron en su habitación, la retuvieron a punta de pistola y la agredieron sexualmente antes de robarle dinero, joyas y su identificación; luego se marcharon del lugar.

Confiesan su repsonsabilidad en múltiples delitos

Uno de los hombres confesó estar implicado en más de 25 robos; mientras que otro admitió haber realizado dos robos más ese día.

Aponte Jiménez y Trivino Cruz enfrentan cargos de homicidio capital, robo con agravantes y agresión incidental, según las autoridades.

Por su parte, Bellorín Guzmán enfrenta cargos de homicidio capital y robo con agravantes.

