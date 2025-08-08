Mujer detenida por venta ilícita de medicamentos en Marketplace

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer quedó detenida por la venta ilícita de medicamentos a través de la red social Facebook, específicamente la plataforma Marketplace.

De acuerdo con el reporte oficial, la aprehendida está identificada como Bianca Elayda Depablo Marín (41).

¿Qué se sabe de la venta ilícita de medicamentos a través de la red social Facebook?

La detención fue ejecutada por funcionarios adscritos a la Coordinación Contra la Delincuencia Organizada de la Delegación Municipal Las Acacias del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Agentes realizaron el despliegue de seguridad en el sector Ricardo Urriera, parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, donde lograron la aprehensión de la mujer dedicada a la comercialización ilegal de medicamentos.



Según las pesquisas de la policía científica, Depablo Marín traía medicamentos de procedencia colombiana, los cuales ingresaron al país sin ningún tipo de control sanitario y, a través de la red social Facebook, específicamente la plataforma Marketplace, tenía un perfil para comercializar de manera ilícita.



Al ser detenida, se le ubicaron un celular y medicamentos para tratar el parkinson, que no cuentan con los requerimientos necesarios para su venta en el territorio venezolano, lo que ponía en riesgo la salud de los pacientes con estas patologías.



Bianca Elayda Depablo Marín quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

