Compra de divisas en Banesco: estas son la condiciones para el menudeo

Banesco informó a sus clientes que pueden realizar operaciones de menudeo, compra y venta de divisas en efectivo (dólares y euros) de acuerdo a lo previsto por el Banco Central de Venezuela en el marco del Convenio Cambiario N° 1 de fecha 21 de agosto de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.405 Extraordinario de fecha 08 de septiembre de 2018.

Para dichas operaciones se establecieron ciertas condiciones, entre ellas poseer cuenta en divisas en dicha entidad bancaria.

Condiciones del servicio de menudeo

Servicio disponible para personas naturales y jurídicas, clientes Banesco.

La tasa de cambio es autorizada diariamente por el Banco Central de Venezuela en su página web.

La comisión es establecida por el Banco Central de Venezuela.

El horario de atención para realizar este trámite es de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

En caso de venta de divisas por parte del cliente, sólo se recibirán billetes en buen estado.

Bancos habilitados para la compra y venta de divisas

Banco Exterior Bancaribe Banco Fondo Común (BFC) Banco Venezolano de Crédito Banesco Mercantil BBVA Provincial BNC (Banco Nacional de Crédito) Bancamiga

