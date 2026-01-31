¡Orgullo latino!: Estudiante de Los Ángeles crea app para proteger a inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Un estudiante de secundaria en California obtuvo el primer lugar en el Reto del Congreso tras diseñar una app migratoria enfocada en la educación cívica.

Julián Miramontes, alumno de octavo grado en la escuela El Sereno, presentó su proyecto ante el congresista Jimmy Gómez, destacando la necesidad de herramientas tecnológicas para que los ciudadanos comprendan sus protecciones constitucionales en situaciones de riesgo:

"Desarrollé la aplicación tras ver el impacto de las redadas migratorias en mi comunidad. Mi objetivo es ayudar a las personas de una manera positiva", declaró Miramontes el joven creador.

Funcionamiento y contenido técnico

La herramienta fue desarrollada durante las clases de programación del estudiante con apoyo de sus instructores. El software incluye módulos informativos sobre la Cuarta y Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, las cuales regulan las inspecciones legales y el derecho a la asistencia jurídica.

Para asegurar el aprendizaje, el programa integra un sistema de cuestionarios que evalúa el conocimiento del usuario sobre cómo actuar frente a las autoridades de inmigración.

Alcance y distribución del proyecto

Aunque el proyecto resultó ganador del Distrito Congresional 34, actualmente no se encuentra disponible para descarga abierta en tiendas digitales, por lo que su acceso se gestiona de forma individual. El congresista Gómez seleccionó este trabajo entre diversas propuestas locales debido al enfoque social del código y su utilidad directa para las familias del área de Los Ángeles que se ven afectadas por operativos de vigilancia:

"Esta aplicación ayuda a proteger a alguien basándose en la Cuarta y Sexta Enmienda. Es una herramienta para que las familias de nuestra comunidad conozcan sus derechos", explicó Gómez.

