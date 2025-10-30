Expanden programa de cenas calientes para estudiantes: así se puede aplicar

Suscríbete a nuestros canales

Prince George's County Public Schools (PGCPS) en Maryland anunció la implementación de un nuevo programa de cenas calientes para estudiantes.

Este programa se lanzará en escuelas que tienen una tasa de Comidas Gratuitas o a Precio Reducido (FARMS) del 50 % o más y que cuentan con al menos 75 estudiantes inscritos en programas extracurriculares.

Mary Kirkland, directora de Servicios de Alimentación y Nutrición de PGCPS, destacó que este cambio busca aumentar la participación y satisfacción de los estudiantes.

"Cuando las escuelas cambian de comidas frías a calientes, ven un incremento en la participación y satisfacción", afirmó Kirkland.

¿Cómo funciona?

A partir de ahora, las escuelas seleccionadas ofrecerán cenas calientes en lugar de las tradicionales comidas frías que los estudiantes recibían después de clases.

Además, el distrito escolar ha expandido su programa de desayuno gratuito, sumando 23 nuevas escuelas al total, que ahora asciende a 115.

Kirkland también recordó que las familias que experimenten cualquier pérdida de ingresos pueden aplicar o volver a aplicar para el programa FARMS en cualquier momento del año escolar.

Pasos para solicitarlo

Visitar el Sitio Web de PGCPS.

Descargar la solicitud en la sección dedicada a los programas de alimentación escolar.

Llenar la solicitud con la información requerida. Esto incluye detalles sobre los ingresos familiares, el número de miembros en el hogar y otra información relevante.