Servicios de salud gratis o a bajo costo en Nueva York: así puedes obtenerlos

El programa NYC Care está revolucionando la atención médica en la Ciudad de Nueva York, asegurando que el cuidado de la salud sea un derecho para todos, no solo un privilegio.

Esta iniciativa pública, que se lleva a cabo a través de la red de NYC Health + Hospitals, brinda acceso a servicios médicos esenciales a precios bajos o incluso sin costo para aquellos neoyorquinos que no califican o no pueden permitirse un seguro médico.

El programa se esfuerza por garantizar que la falta de documentación o ingresos no sea un obstáculo para recibir atención.

¿Los inmigrantes pueden acceder al NYC Care en Nueva York?

El corazón de NYC Care late con una convicción clara: la salud es un derecho humano universal.

La ciudad de Nueva York confirma que los inmigrantes, incluyendo aquellos indocumentados, acceden a servicios de salud gratis o a bajo costo mediante este programa.

La inscripción es segura. Las autoridades de la ciudad aseguran la privacidad y la confidencialidad de la información.

Además, los funcionarios reafirman que afiliarse a NYC Care no representa un riesgo bajo la regla federal de "carga pública", una distinción fundamental que fomenta la participación de la comunidad inmigrante.

¿Cuáles son los servicios que ofrece NYC Care?

NYC Care ofrece una tarjeta de membresía única que abre las puertas a una red completa de clínicas y hospitales en los cinco condados. Con este acceso, los miembros disfrutan de atención continua y coordinada:

Atención primaria y citas rápidas: Los miembros eligen a su propio proveedor de atención primaria (PCP), quien se encarga de su salud en general.

El programa asegura que tengan su primera cita con el PCP en un plazo de dos semanas o menos.

Atención preventiva: Los pacientes reciben vacunas, chequeos rutinarios y exámenes de detección de cáncer, como mamografías, para mantenerse en buena salud.

Salud mental y abuso de sustancias: Los servicios incluyen un apoyo integral en salud mental y tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias.

Medicamentos asequibles: Los miembros pueden acceder a medicamentos recetados a precios bajos, disponibles las 24 horas del día.

Servicios de especialidad: El PCP refiere a los miembros a especialistas como cardiólogos, podiatras, ginecólogos y servicios de atención de la vista dentro del sistema.

Soporte 24/7: El Centro de Contacto de NYC Care ofrece asistencia telefónica en el idioma del miembro en cualquier momento.

