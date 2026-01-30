¿Tendrán que recuperar los estudiantes del norte de Texas los días perdidos por nieve?

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades educativas estatales aclararon las dudas sobre la reposición de horas académicas tras el cierre de escuelas por la reciente caída de nieve.

Según las normativas vigentes, los distritos del norte de Texas, como Dallas y Fort Worth, deben cumplir con un mínimo de 180 dias de clase al año, pero existen mecanismos para evitar que los alumnos asistan a clases durante el verano o fines de semana, cuando ocurren eventos inesperados como la ola de frío.

Requisitos para la exención oficial

Para que un distrito no tenga que recuperar el tiempo perdido, la junta escolar local debe realizar una votación formal y enviar una solicitud de excepción a la Agencia de Educación de Texas.

El comisionado de educación, Mike Morath, explicó que los primeros dos días de cierre suelen cubrirse con las jornadas de emergencia ya programadas en el calendario escolar, pero a partir del tercer día es cuando se puede tramitar el perdón de los minutos faltantes:

"He pedido a los superintendentes que revisen sus calendarios actuales. Si votan a favor de la exención para el tercer día de cierre, la agencia está dispuesta a procesar esas solicitudes rápidamente", afirmó Mike Morath, comisionado de la Agencia de Educación de Texas.

Impacto en el calendario escolar

Si los distritos no logran la aprobación de la exención, se verán obligados a sumar tiempo a la jornada diaria o agregar días adicionales al finalizar el año escolar. Esta medida busca garantizar que se cumplan los 75,600 minutos de enseñanza que exige la ley estatal.

Por ahora, ciudades como Dallas ya han anunciado que utilizarán días feriados previamente reservados para emergencias climáticas con el fin de compensar las primeras ausencias del lunes y martes.

