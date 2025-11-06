Becas para estudiantes inmigrantes en EEUU: sepa cómo se puede beneficiar con TheDrean.US y quiénes son elegibles

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que cierta organización que hace vida en Estados Unidos (EEUU) anunció la apertura de su nueva convocatoria de becas para inmigrantes sin estatus legal.

Se trata de y sus becas ‘Opportunity Scholarship’ y 'National Scholarship', para aquellos que aspiran a cursar estudios universitarios en el país.

TheDream.US es el mayor programa de éxito universitario y profesional para jóvenes inmigrantes indocumentados, más específicamente para "Dreamers", en EEUU.

Lo primero que debe saber es que TheDream.US, con el apoyo de unas 80 universidades en 20 estados, ofrece dos tipos de becas.

Desde su creación hace más de una década, esta iniciativa ha otorgado más de 12,000 becas a quienes llegaron al país siendo niños y viven bajo programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Lo que debes saber sobre la 'Opportunity Scholarship'

La beca Opportunity Scholarship está diseñada específicamente para estudiantes que viven en estados "bloqueados" donde no pueden acceder a la matrícula estatal (in-state tuition), y, por lo tanto, no pueden pagar la universidad en su estado.

Cubre hasta $100,000 dólares para obtener una licenciatura.

La convocatoria está abierta actualmente y a fecha límite para solicitarla es el 31 de enero de 2026. Los beneficiarios serán notificados a mediados de marzo.

Requisitos para los Dreamers

La beca tiene criterios migratorios, académicos y de residencia estrictos:

Criterios migratorios y de residencia

- Ser un inmigrante indocumentado (con o sin DACA o TPS) que:

- Llegó a EE. UU. antes de cumplir los 16 años.

- Ha vivido continuamente en EEUU desde su llegada y antes del 1 de noviembre de 2020 (este es el corte para la ronda 2026-2027).

- Vivir en uno de los "estados bloqueados" o "locked-out states" designados por TheDream.US, donde no puedes acceder a la matrícula estatal.

Por ejemplo: Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Carolina del Norte, entre otros.

- Haberse graduado o graduarse de una escuela secundaria en uno de esos estados.

Requisitos académicos y financieros

- Tener una necesidad financiera significativa.

- Ser estudiante de último año de secundaria, o haberse graduado de la escuela secundaria, o haber obtenido un GED/equivalente.

- Tener un GPA acumulativo de 2.5 o superior (en una escala de 4.0).

- Tener la intención de mudarse y matricularse a tiempo completo en un programa de licenciatura en una de las Universidades Asociadas de Oportunidad, que se encuentran fuera de los estados bloqueados).

Además, el estudiante podría tener que comprometerse a reubicarse y vivir en el campus de una de las universidades asociadas para recibir el beneficio.

Beca National Scholarship: conoce los detalles

Por otro lado, está la beca National Scholarship, la cual está disponible para estudiantes sin estatus legal que sí pueden acceder a matrícula estatal o asisten a instituciones privadas asociadas.

En este caso, el beneficio es de hasta $16.500 dólares para títulos asociados o $33.000 dólares para licenciaturas.

Además, algunos becarios pueden ser elegibles para una subvención adicional de hasta $6,000 USD (o $1,000 por año) para libros, suministros y transporte.

Debe saber que si desea aplicar para esta oportunidad puede hacerlo porque

se encuentra activa, han anunciado cierre de convocatoria para el 28 de febrero de 2026.

Y, debe saber que la beca es renovable anualmente hasta la finalización del título.

Se enviarán las respectivas notificaciones a finales de abril de 2026.

Requisitos para inmigrantes

La beca está dirigida a estudiantes indocumentados (con o sin DACA o TPS) que buscan obtener un título asociado o de licenciatura:

Estatus Migratorio: ser indocumentado, con o sin DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o TPS (Estatus de Protección Temporal).

- Edad de llegada: haber llegado a los EEUU antes de cumplir los 16 años.

- Fecha de Residencia: Haber residido continuamente en los EEUU desde antes del 1 de noviembre de 2020 (este requisito puede variar ligeramente por año, pero esa es la fecha para la ronda 2026-2027).

Requisito Académico:

- Ser o estar a punto de ser un graduado de escuela secundaria (High School) o tener un GED.

- Tener un GPA de escuela secundaria o un GPA universitario acumulativo de 2.5 o superior (en una escala de 4.0).

Demostrar una necesidad financiera no satisfecha significativa para asistir a la universidad.

Asociación Universitaria:

- Tener la intención de inscribirse a tiempo completo en un programa de grado asociado o licenciatura en una de las Universidades Asociadas (Partner Colleges) de TheDream.US.

- Ser elegible para la matrícula estatal (in-state tuition) en la universidad asociada pública a la que planean asistir. (Este requisito no aplica si asisten a una universidad asociada privada o en línea).

Sepa que el solicitante debe aplicar para la admisión a la universidad asociada antes de la fecha límite de la beca (28 de febrero de 2026).

En ambos casos debe completar la solicitud en el portal en línea de TheDream.US:

