Alerta invernal por ola ártica en EEUU: sepa en qué estados se esperan hasta 30 centímetros de nieve

Suscríbete a nuestros canales

El invierno se está haciendo sentir poco a poco en Estados Unidos (EEUU) con la llegada de un frente frío que desde ya está afectando a algunos territorios, pero que se espera se extienda en algunos estados durante al menos el fin de semana.

Por el momento, partes del estado de Washington enfrentan una tormenta invernal que podría dejar hasta 30 centímetros de nieve para la mañana del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta invernal para las Cascadas de los condados de Whatcom y Skagit, además del oeste del condado de Okanogan.

Dónde se esperan acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros a lo largo de la cresta y los puntos más altos de la carretera 20, desde las 4:00 de la tarde del miércoles hasta las 10:00 de la mañana del viernes, hora del Pacífico.

De hecho, las autoridades advierten que viajar podría ser muy difícil o incluso imposible en ciertas zonas, sobre todo durante los traslados de este jueves por la mañana.

recomiendan revisar las condiciones de las carreteras antes de salir y llevar un kit de emergencia en el vehículo con botiquín, raspador de parabrisas, cables, pala, linterna, cargador de celular, ropa abrigada, agua, alimentos no perecederos y cuerda de remolque.

También piden a los residentes prepararse para posibles cortes de energía.

Para el oeste de Okanogan, las cantidades podrían alcanzar hasta 38 centímetros por encima de los mil 200 metros de altitud, con las mayores acumulaciones cerca de la cresta y el paso de Washington.

Se prevé que la noche de hoy también traerá condiciones complicadas, tenga en cuenta que la advertencia sigue vigente hasta el viernes a las 10:00 de la mañana.

Frente frío con nevadas en Minnesota y Dakota del Norte

Por otra parte, nevadas podrían llegar a varias zonas del país este fin de semana, esto, debido al paso de un frente frío proveniente de Canadá.

Señalan que la irrupción del aire ártico traerá las primeras sensaciones del invierno a millones de personas, trayendo consigo un aumento de la nubosidad y la posibilidad de nieve ligera o chubascos de nieve a partes del norte de Minnesota y el norte de Dakota del Norte.

Sin embargo, es prudente comentar que el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) inicia que serán acumulaciones ligeras, generalmente inferiores a una pulgada.

El pronóstico señala que el frente avanzará hacia el sur y el este durante el fin de semana.

Descenso de la temperatura en otros estados + Fuertes vientos

Para el sábado, el descenso de temperaturas podría afectar a partes de las Grandes Llanuras del Norte y del Alto Medio Oeste.

Además, las temperaturas podrían descender entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal en casi todo el territorio al este de las Montañas Rocosas para la noche del domingo.

Advierten que el descenso de temperatura podría ir acompañado de precipitaciones invernales en algunas zonas, como Indiana, Michigan, Ohio, Pennsylvania y Nueva York.

Sin embargo, no está claro si llegarán las primeras nevadas significativas ni cuánta nieve caerá.

También se esperan vientos moderados, con ráfagas de 15 a 30 millas por hora (24 a 48 km/h) en muchas zonas.

Se estima que mañana, una vaguada superior más extensa, se desplazará hacia los Grandes Lagos, con un frente frío más intenso que se aproximará a finales del viernes y durante los días siguientes.

Esto proyecta una alta probabilidad de lluvias generalizadas y vientos fuertes adicionales en toda la región, desde el valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube