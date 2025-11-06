Bank of América no trabajará estos dos días: sepa el por qué y tome sus precauciones

Suscríbete a nuestros canales

Noviembre de 2025 trae consigo dos días festivos federales en Estados Unidos. Si eres cliente de Bank of America (BoA), es crucial que sepas qué días sus sucursales permanecerán cerrados.

El Veterans Day, que se celebra el 11 de noviembre, es un día para honrar a los veteranos; y Thanksgiving, que en 2025 cae el jueves 27 de noviembre, es la tradicional jornada familiar que detiene gran parte de la actividad económica presencial.

Durante estos días, las oficinas gubernamentales y la mayoría de los mercados financieros (bolsas) también restringen o cierran sus operaciones.

¿Qué sigue funcionando durante los feriados?

Aunque las sucursales de BoA cierran, el acceso a tu dinero y la realización de operaciones básicas no se detienen. La banca digital y automática permanece activa.

Lo que permite a los clientes resolver gestiones básicas sin depender del horario de atención presencial. Aun así, hay ciertos límites y demoras que conviene tener en cuenta:

ATMs y banca móvil/web : seguirán accesibles, pero procesos como compensación de cheques en sucursal, autorizaciones manuales, podrían demorarse hasta el siguiente día hábil.

: seguirán accesibles, pero procesos como compensación de cheques en sucursal, autorizaciones manuales, podrían demorarse hasta el siguiente día hábil. Depósitos en efectivo en sucursal no estarán disponibles, por lo que se recomienda depositarlos antes del feriado.

no estarán disponibles, por lo que se recomienda depositarlos antes del feriado. Los pagos y transferencias puede realizarse pero se puede demorar por montos altos.

puede realizarse pero se puede demorar por montos altos. Revisa tu app de Bank of America: la banca en línea suele informar avisos previos sobre cierres y mantenimiento.

Se recomienda planificar con 48–72 horas de antelación, te evita contratiempos y te deja tiempo para resolver pagos, depósitos y autorizaciones que requieren intervención presencial.

