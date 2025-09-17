Bank of America aumenta el salario mínimo a sus empleados: este es el nuevo monto

Suscríbete a nuestros canales

El Bank of America anunció una nueva estrategia de compensación que beneficiará directamente a sus empleados a tiempo completo y parcial en Estados Unidos.

Este movimiento, enfocado en el bienestar de su fuerza laboral, representa el más reciente de una serie de incrementos salariales que el banco ha implementado de manera consistente en los últimos años.

Con esta medida, la compañía reafirma su compromiso con un mercado laboral más justo y competitivo en el sector financiero.

El Bank of America (BoA) detalló el miércoles una nueva subida de su salario mínimo, elevándolo a 25 dólares por hora para todos sus empleados en Estados Unidos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial.

Este incremento representa un aumento de un dólar, o un 4%, sobre el salario anterior, que se estableció en 24 dólares la hora en 2024.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado de la compañía, tal y como informó la agencia de noticias EFE.

"La remuneración competitiva es una de las muchas maneras en las que ayudamos a impulsar el crecimiento económico y las oportunidades en Estados Unidos", dijo a EFE la directora de recursos humanos de la entidad financiera, Sheri Bronstein.

Este ajuste salarial forma parte de la estrategia del banco para continuar invirtiendo en su fuerza laboral, una iniciativa que ha venido desarrollando de manera constante.

Desde 2017, el salario mínimo del BoA ha experimentado un notable crecimiento, pasando de 15 dólares la hora a los 25 dólares actuales, lo que marca un hito en la política de compensación de la entidad.

La importancia de la inversión en el talento

Este aumento salarial destaca la importancia que el Bank of America le da a la retención del talento y al bienestar de sus empleados.

Al ofrecer un salario más competitivo, el banco busca no solo atraer a nuevos profesionales, sino también motivar a su personal actual.

La entidad financiera ha demostrado consistentemente su compromiso con un mercado laboral más justo, al elevar el salario mínimo en varias ocasiones.

Este tipo de decisiones tienen un impacto significativo, no solo para los trabajadores del banco, sino también para el sector financiero en general.

Al establecer un nuevo estándar salarial, el Bank of America ejerce una presión positiva sobre otras empresas del sector para que consideren políticas similares.

En un contexto de alta inflación y desafíos económicos, esta medida ayuda a los empleados a afrontar el aumento del coste de la vida.

Compromiso de Bank of America con la comunidad

Más allá de la compensación directa, el Bank of America ha manifestado un compromiso continuo con sus empleados y con las comunidades donde opera.

EFE ha señalado que este incremento es una muestra más del liderazgo del banco en la implementación de prácticas laborales equitativas y progresistas. La compañía ha recibido elogios por su enfoque en la inclusión financiera y en el desarrollo profesional de su personal.

En resumen, la decisión del Bank of America de aumentar su salario mínimo a 25 dólares por hora subraya su enfoque en el bienestar de sus empleados y su papel como líder en el sector.

Este movimiento estratégico, revelado en un comunicado y reportado por EFE, demuestra que invertir en el talento humano es una prioridad clave para el banco, con el objetivo de fomentar un entorno laboral más justo y productivo.

