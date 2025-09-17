USCIS: estas son las demoras en las solicitudes de residencia y ciudadanía

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) enfrenta una crisis sin precedentes, ya que los retrasos en la tramitación de casos, que abarcan desde peticiones de residencia permanente hasta permisos de trabajo y ciudadanía, han alcanzado niveles récord.

Uscis tiene millones de casos pendientes

En el segundo trimestre del año fiscal 2025, el USCIS acumula la asombrosa cifra de 11.3 millones de solicitudes pendientes, el número más alto en la historia de la agencia.

Además, esta crisis incluye 34.000 "casos sin abrir", es decir, la agencia ni siquiera ha ingresado estas solicitudes a su sistema.

¿Cuánto tiempo de retraso tienen las solicitudes que han ingresado a USCIS?

Cada tipo de solicitud, de acuerdo con Telemundo 51, enfrenta importantes demoras, dependiendo del caso específico:

Una petición de residencia permanente (formulario I-485) puede tardar entre 10 y 21 meses en ser procesada, dependiendo de la ubicación de la solicitud.

El procesamiento de una solicitud de ciudadanía tarda de 8 a 12 meses, también según la ciudad donde se presente.

Para quitar la condicionalidad de una residencia por matrimonio, el USCIS procesa las peticiones en un promedio de 29 meses.

Las solicitudes de empleo tienen un tiempo de espera de 9.5 meses, según el caso.

Una solicitud para readmisión a Estados Unidos después de una deportación (formulario I-212) tarda en promedio 35 meses en ser adjudicada.

¿Cómo verificar el estatus de tu caso en la página web de USCIS?

Visita la página web y haz clic en "Estatus de Caso en Línea" de USCIS. Ingresa tu número de recibo (omite los guiones) y el sistema te mostrará la última acción realizada en tu caso y, si es necesario, los próximos pasos.

Asimismo, si presentaste un formulario impreso, puedes crear una cuenta en línea de USCIS y agregar tu caso para recibir actualizaciones automáticas.

Si presentaste en línea, ya tienes una cuenta donde puedes gestionar tu caso, recibir notificaciones y comunicarte con la agencia.

