Nuevas reglas de manejo en Illinois: lo que los inmigrantes deben evitar para no perder su licencia

En Illinois, desde la entrada en vigor de una ley promulgada por el gobernador JB Pritzker, los migrantes sin estatus legal tienen la posibilidad de obtener una licencia de conducir estándar.

Sin embargo, el camino hacia este privilegio no está exento de riesgos, ya que su concesión viene acompañada de un estricto marco regulatorio que protege la integridad del sistema.

De acuerdo con La Nación, la Secretaría de Estado de Illinois delineó con precisión las circunstancias en las que esta licencia puede ser suspendida o incluso revocada para los indocumentados.

¿Cuáles son las razones para revocar la licencia a los inmigrantes?

En lo que respecta a la siniestralidad, el Departamento de Transporte de Illinois (IDOT) y otras fuentes registraron un ligero descenso en las fatalidades en las carreteras en los últimos años, con 1.253 muertes en 2023, una pequeña baja respecto a las 1.268 de 2022.

Por ello, las autoridades ponen el foco en la prevención de cualquier tipo de abusos, y las consecuencias por un mal uso del documento pueden ser severas, con sanciones que van desde la prohibición temporal de conducir hasta la pérdida definitiva del permiso. Algunas de las razones son:

Fraude y usurpación

El fraude en cualquiera de sus manifestaciones es el principal motivo de preocupación. Por ejemplo, si una persona permite que un tercero use su licencia para fines ilícitos, como la compra de alcohol, o si un individuo usa la identificación de otra persona, ambas acciones son motivo de revocación.

Las autoridades son especialmente vigilantes con el uso de identificaciones ajenas en situaciones de detención policial.

Información falsa y procesos ilícitos

El proceso de solicitud no admite errores. Si se descubre que un solicitante proporcionó información falsa, ya sea sobre su edad, su número de Seguro Social o cualquier otro dato crucial, la licencia puede ser retirada.

De la misma forma, las autoridades persiguen a quienes intentan obtener el permiso a través de canales no oficiales, como sitios web de terceros que prometen agilizar el trámite de manera ilegal.

La ley también castiga a quienes contratan a otra persona para que solicite la licencia en su nombre o a aquellos que se hacen pasar por otra persona para realizar la gestión.

¿Cuáles son las multas por estos delitos en Illinois?

De acuerdo con The Davis Law Group, P.C., la primera infracción puede llevar a una suspensión de 12 meses, mientras que una reincidencia podría resultar en la revocación permanente del permiso.

El proceso de investigación implica, por lo general, una comparecencia ante un investigador y la policía estatal para verificar la identidad del acusado.

El exceso de velocidad puede acarrear multas de hasta $1.000 para infracciones de hasta 25 mph por encima del límite y hasta $2.500 si se superan las 26 mph, además de posible tiempo en prisión.

Conducir de manera temeraria o bajo la influencia del alcohol o las drogas (DUI) son delitos graves que conllevan severas penas.

Las multas por no usar señales de giro o desobedecer luces de tráfico son de un mínimo de $150 para la primera infracción.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir

Los inmigrantes indocumentados deberán presentar los siguientes requisitos para obtener su licencia en Illinois:

Aprobar la prueba de manejo

Tener residencia en Illinois por al menos un año

Pasaporte vigente

Presentar la dirección de residencia actual

Ser admitido para el Seguro Social

