El secreto para repatriar tus bienes desde EEUU a México sin un solo dólar de impuestos: ¿Lo conocías?

El gobierno mexicano implementó un mecanismo para que sus ciudadanos que residen en Estados Unidos puedan regresar a su país sin enfrentar barreras aduaneras.

A través del programa Menaje de Casa, administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los mexicanos pueden trasladar sus pertenencias personales y herramientas de trabajo sin pagar impuestos de importación.

Este trámite, completamente gratuito, está disponible para quienes hayan sido deportados o solicitado su retorno voluntario, y solo puede ser utilizado una vez.

Documentos y lista de bienes

Elaborar la lista de bienes es una parte importante del proceso. Los solicitantes deben detallar cada artículo que planean trasladar, asegurándose de que cumplan con las regulaciones mexicanas.

Por ejemplo, solo se permite la importación de un solo electrodoméstico por cada modelo. Es fundamental que la información de la lista sea verídica, ya que la SRE advierte que falsear datos puede acarrear sanciones administrativas.

El portal Mi Consulado guía a los usuarios a través del proceso de carga de documentos y la validación de la información, lo que facilita el cumplimiento de los requisitos.

Lista de bienes permitidos

Equipaje personal: Ropa, calzado, artículos de aseo, dos cámaras fotográficas, dos equipos deportivos, discos, revistas, juguetes, maletas y hasta tres mascotas.

Ropa, calzado, artículos de aseo, dos cámaras fotográficas, dos equipos deportivos, discos, revistas, juguetes, maletas y hasta tres mascotas. Mercancías adicionales : Artículos que no sean parte del equipaje personal, con un valor máximo de $1 000 por familia.

: Artículos que no sean parte del equipaje personal, con un valor máximo de $1 000 por familia. Muebles y electrodomésticos : Un solo ejemplar por modelo de cada tipo de electrodoméstico. Por ejemplo, una aspiradora, una lavadora o un refrigerador.

: Un solo ejemplar por modelo de cada tipo de electrodoméstico. Por ejemplo, una aspiradora, una lavadora o un refrigerador. Herramientas de trabajo: Pueden ingresar herramientas esenciales para el oficio de la persona, con un valor total que no supere los $5 000.

Requisitos y regulaciones

Este programa está dirigido a personas mexicanas que vivan en Estados Unidos y regresan a su país de forma definitiva, ya sea por deportación o retorno voluntario.

La autorización del trámite por parte del Instituto Nacional de Migración y la Agencia Nacional de Aduanas de México es una validación final de que se cumplen todos los criterios para un regreso sin contratiempos ni cargos adicionales.

Procedimiento

Para iniciar el proceso, los interesados deben acceder al portal Mi Consulado de la SRE y crear una cuenta o iniciar sesión. El proceso está diseñado para ser sencillo y accesible.

Identificación: Presentar un documento que compruebe la nacionalidad mexicana (como pasaporte, credencial para votar o matrícula consular).

Presentar un documento que compruebe la nacionalidad mexicana (como pasaporte, credencial para votar o matrícula consular). Listado de bienes: Elaborar una lista detallada de los bienes que se desean trasladar. Esta lista debe especificar las características de cada objeto.

Elaborar una lista detallada de los bienes que se desean trasladar. Esta lista debe especificar las características de cada objeto. Solicitud en línea: Completar el formato de solicitud en el portal, cargar los documentos requeridos y capturar la información necesaria.

Completar el formato de solicitud en el portal, cargar los documentos requeridos y capturar la información necesaria. Aprobación: La solicitud se envía para ser aprobada por el Instituto Nacional de Migración y la Agencia Nacional de Aduanas de México. Una vez autorizada, la persona debe coordinar el traslado de sus pertenencias a la oficina aduanera elegida.

Servicios logísticos para el traslado

Tras la aprobación del "Menaje de Casa", el siguiente paso es la coordinación del transporte. Contar con una empresa de mudanza internacional confiable es fundamental.

Estas empresas especializadas en la ruta Estados Unidos-México no solo se encargan del embalaje y el traslado físico de los bienes, sino que también ofrecen orientación importante sobre la coordinación con las aduanas y la declaración de bienes.

Un buen socio logístico puede asegurar que el inventario coincida con la lista aprobada por el consulado y garantizar que el proceso de importación sea fluido, evitando contratiempos en la frontera.



