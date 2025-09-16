¿Se puede andar en bicicleta por las autopistas de EEUU?: esto dice la ley

Suscríbete a nuestros canales

La pregunta de si se puede circular en bicicleta por las autopistas de Estados Unidos es una de las más frecuentes y divisivas entre ciclistas y conductores.

En un contexto donde la seguridad de los ciclistas en la vía pública es una preocupación creciente, entender el marco legal y las reglas del juego se vuelve fundamental.

​La legalidad

En Estados Unidos, la legalidad de circular en bicicleta por una autopista depende de cada estado y, en muchos casos, de la normativa local específica.

Mientras que algunos estados permiten bicicletas en ciertos tramos, especialmente donde no existe una ruta alternativa viable, otros lo prohíben por completo, particularmente en las carreteras interestatales y de acceso controlado.

​Es crucial que los ciclistas se familiaricen con las leyes de su estado y presten atención a las señales de tráfico que indican restricciones. La falta de información o el desconocimiento de la normativa puede poner en riesgo su seguridad y acarrear sanciones.

Diferencias entre autopistas,vías rápidas e interestatales

​Para comprender las reglas, es vital diferenciar entre los tipos de carreteras.

Los términos "highways" (autopistas), "freeways" (vías rápidas) e "interstates" (interestatales) se refieren a distintos tipos de vías con sus propias características:

​Highway: Pueden tener semáforos, intersecciones y accesos a propiedades. Suelen ser utilizadas por todo tipo de vehículos, incluyendo bicicletas.

​Freeway: Son un tipo específico de autopista diseñada para el tráfico de alta velocidad, con acceso totalmente controlado. Por lo general, las bicicletas están prohibidas.

​Interstate: Son las más grandes y generalmente las más peligrosas para los ciclistas.

​La regla general es que las bicicletas están prohibidas en las vías rápidas y en las carreteras interestatales. La razón principal es la seguridad.

La gran diferencia de velocidad entre un vehículo motorizado y una bicicleta, combinada con la falta de infraestructura de protección para los ciclistas, crea un riesgo significativo.

​Sin embargo existen excepciones, principalmente en áreas rurales o poco pobladas donde no hay rutas alternativas. En estos casos, se permite a los ciclistas circular por el hombrillo o arcén de la autopista, aunque siempre es una situación de alto riesgo.

