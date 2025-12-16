Maternidad segura en EEUU: la lista de hospitales con la mejor atención médica para 2026

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) hay una gran cantidad de opciones en materia de salud, unos más accesibles que otros y alguno se destacan por tener la mejor atención en ciertas especialidades, descubra cuáles son los mejores para la atención materna.

Un nuevo ranking ha compilado una lista de los hospitales que ofrezcan servicios de parto de alta calidad para embarazos sencillos, es decir, para aquellas embarazadas sin complicaciones medicas asociadas.

El portal de U.S.News & World Report evaluó el rendimiento de los hospitales en el parto utilizando:

Las tasas de cesáreas, las tasas de complicaciones graves en recién nacidos.

Las tasas de parto vaginal rutinario tras cesárea (VBAC).

Las tasas de episiotomía.

Las mejores prácticas para apoyar la alimentación con leche materna.

Las mejores prácticas para apoyar la alimentación con leche materna. Si un hospital cumple los criterios federales para prácticas "favorables al parto" y si un hospital ha seguido e informado disparidades en los resultados.

De hecho, para 2026, 495 hospitales de primer nivel en atención materna han sido reconocidos como de alto rendimiento.

Ranking de los mejores hospitales maternos para 2026

Filtrando el ranking por “clasificación”, no queda claro si se trata de un orden de posición o mejor clasificación, tenemos los primero cinco que han sido reseñados:

AdventHealth Orlando (Florida): es un hospital regional de los mejores y está clasificado en el puesto 1 en Florida y en el 1 en Orlando.

El 89% de los pacientes de AdventHealth Orlando están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital universitario.

Advent Health Shawnee Mission (Kansas): está ubicado en Merriam y es uno de los mejores hospitales regionales y está clasificado en el puesto 3 en Kansas y en el 5 en Kansas City.

El 90% de los pacientes de Advent Health Shawnee Mission están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital médico y quirúrgico general.

AdventHealth Zephyrhills (Florida): está ubicado en Zephyrhills, es un hospital regional destacado y está clasificado en el puesto 35 en Florida y en el 7º en Tampa-St. Petersburgo.

El 87% de los pacientes de AdventHealth Zephyrhills están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Adventist Health Bakersfield (California): está ubicado en Bakersfield, en general está calificado como de alto rendimiento en 4 procedimientos y condiciones para adultos.

El 86% de los pacientes en Adventist Health Bakersfield están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Advocate Condell Medical Center (Illinois): está ubicado en Libertyville y es un hospital regional de Mejor Categoría y está clasificado en el puesto 17 en Illinois y en el 16 en Chicago.

El 86% de los pacientes del Advocate Condell Medical Center están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Estos centros médicos les siguen en la lista

Advocate Good Samaritan Hospital (Illinois): está ubicado en Downers Grove y es un hospital regional de Mejor Categoría y está clasificado en el puesto 17 en Illinois y en el 16 en Chicago.

El 89% de los pacientes del Hospital Advocate Good Samaritan están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Advocate Good Shepherd Hospital (Illinois): está ubicado en Barrington, es un hospital regional de Mejor Categoría y está clasificado en el puesto 11 en Illinois y en el 11 en Chicago.

El 90% de los pacientes del Hospital Advocate Good Shepherd están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Advocate Illinois Masonic Medical Center (Illinois): está ubicado en Chicago.

El 88% de los pacientes del Advocate Illinois Masonic Medical Center están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital universitario. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Advocate Lutheran General Hospital (Illinois): está ubicado en Park Ridge y es un hospital regional de Mejor Categoría y está clasificado en el puesto 6 en Illinois y en el 6 en Chicago.

El 87% de los pacientes del Hospital General Luterano Advocate están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital universitario. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Los datos de este hospital se incluyeron en la evaluación del Hospital Infantil Advocate en todas las especialidades pediátricas.

Advocate Sherman Hospital (Illinois): está ubicado en Elgin.

El 90% de los pacientes del Hospital Advocate Sherman están dispuestos a recomendar este hospital a otros. Es un hospital médico y quirúrgico general.

Sin embargo, como se mencionó, la lista es larga. A continuación, presentamos algunos ejemplos de otros hospitales reseñados y puntos clave en estados clave:

The Queen's Medical Center (Hawái)

Cinco hospitales de IU Health (Indiana), incluyendo IU Health Ball Memorial Hospital y IU Health Bloomington Hospital.

Cinco hospitales de NYC Health + Hospitals (Nueva York), como Elmhurst, Kings County y Lincoln.

Siete hospitales de Northwell Health (Nueva York).

Capital Health Medical Center – Hopewell.

Overlake Medical Center & Clinics.

Prisma Health (ocho hospitales en Carolina del Sur).

Parkland Health.

Puedes chequear la lista completa y filtrar por las caracteristicas que más te convengan, visita el siguiente enlace: clic aquí.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube