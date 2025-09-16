Pasaporte guatemalteco: ¿Cuánto cuesta el trámite en el consulado de Los Ángeles?

Los ciudadanos de Guatemala que deseen tramitar o renovar el pasaporte en California, Estados Unidos (EEUU), tienen tres alternativas y una de ellas está ubicada en Los Ángeles.
A través de su sitio web, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) explica cada requisito según sea el caso para acceder al documento.
¿Cuánto cuesta el trámite en el consulado de Los Ángeles?
Las personas que hayan nacido en EEUU de padres guatemaltecos tendrán que mostrar su certificado de nacimiento.
El precio del pasaporte es de 65 dólares para la vigencia de cinco años y de 100 dólares para la vigencia de 10 años.
Para realizar el trámite, se debe agendar una cita antes de acudir a cualquier oficina del consulado.
Requisitos para menores de edad
- Ambos padres con DPI original; si no lo tienen, debe presentar certificado de nacimiento.
- Original y reciente con número de CUI.
- Certificado de nacimiento del menor, original y reciente con número de CUI.
- Pago de $65 dólares en el consulado. Pasaporte vencido (en caso de renovación).
Requisitos para menores de edad acompañados por padres
- Documento Personal de Identificación o Certificado de Nacimiento del progenitor (padre o madre), que se presenta a realizar el trámite de emisión o renovación de pasaporte.
- Certificado de nacimiento vigente del menor, en original.
- Pago de pasaporte.
- Carta consular o Mandato Especial con Representación otorgado por el progenitor (padre o madre) que no se presentó al trámite.
- Copia del Documento Personal de Identificación del progenitor (padre o madre) que dio la autorización a través de Carta Consular o Mandato Especial con Representación.
Menores con un tercero
- Documento Personal de Identificación o Certificado de Nacimiento del progenitor (padre o madre), que se presenta a realizar el trámite de emisión o renovación de pasaporte.
- Certificado de nacimiento vigente del menor, en original.
- Pago de pasaporte.
- Carta consular o Mandato Especial con Representación otorgado por el padre que no se presentó al trámite.
- Copia del Documento Personal de Identificación de los progenitores que dieron la autorización a través de Carta Consular o Mandato Especial con Representación.
Documento para mayores de edad
- DPI original; si no lo tiene, debe presentar certificado de nacimiento original y reciente con número de CUI.
- Pago de $65 dólares (con vigencia de 5 años).
Pago de $100 dólares (con vigencia de 10 años).
- Pasaporte vencido (en caso de renovación)
NOTA: El pago se realiza en el consulado donde gestionará su trámite de pasaporte guatemalteco.
Visite nuestra sección Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube