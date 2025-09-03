Consulado Sobre Ruedas en Nueva York: ¿Cómo aprovecharlo para tramitar pasaporte, INE y matrícula?

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Nueva York continúa acercando sus servicios a la comunidad migrante a través del programa Consulado Sobre Ruedas.

Esta iniciativa está pensada para quienes necesitan realizar trámites sin trasladarse hasta la sede principal en Manhattan, destaca el Consulado en Facebook.

Con estas jornadas móviles, los mexicanos residentes en distintos condados de Nueva York pueden renovar documentos esenciales y mantener su identidad y derechos vigentes en Estados Unidos.

Trámites disponibles para la comunidad mexicana

Durante las visitas del Consulado Sobre Ruedas, los asistentes pueden realizar tres gestiones clave: pasaporte mexicano, matrícula consular y credencial para votar (INE).

Estos documentos son fundamentales para la vida diaria de los migrantes, ya que permiten identificarse ante autoridades locales, abrir cuentas bancarias, viajar y participar en procesos electorales.

El programa busca atender especialmente a quienes enfrentan dificultades de transporte, horarios laborales extensos o viven lejos de la sede consular ubicada en Manhattan.

Fechas y lugares confirmados en septiembre

Las unidades móviles recorrerán diferentes puntos de Nueva York durante todo septiembre, llevando los servicios consulares directamente a los barrios y ciudades con alta presencia mexicana:

Semana del 2 al 6 de septiembre (martes a viernes, 9:00 a.m. a 1:30 p.m.) Coalición Mexicana – 371 E 150th St, Bronx, NY 10455 El Centro del Inmigrante – 64 Port Richmond Avenue, Staten Island, NY 10302 El Mercadito Sunset Park – 163 26th St, Brooklyn, NY 11232

Semana del 9 al 13 de septiembre St Jacobus Evangelical Lutheran Church – 72-01 43rd Ave, Woodside, NY 11377 (martes a viernes, 9:00 a.m. a 1:30 p.m.) Riverfront Library – 1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701 (martes y miércoles, 9:00 a.m. a 1:30 p.m. / jueves a sábado, 10:00 a.m. a 2:30 p.m.) United Community Center of Westchester – 360 North Avenue, New Rochelle, NY 10801 (martes a viernes, 9:00 a.m. a 1:30 p.m.)

Semana del 17 al 19 de septiembre (martes a jueves, 9:00 a.m. a 1:30 p.m.) Mid-Hudson Library System Auditorium – 103 Market Street, Poughkeepsie, NY 12601 Los Amigos Restaurant – 1075 Portion Rd #3, Farmingville, NY 11738 White Plains Public Library – 100 Martine Avenue, White Plains, NY 10601

Semana del 23 al 27 de septiembre (lunes a viernes, 9:00 a.m. a 1:30 p.m.) Iglesia de San Juan Bosco – 16 Washington St, Port Chester, NY 10573 Oficina de la Asambleísta Catalina Cruz – 41-40 Junction Blvd, Flushing, NY 11368 (Una fecha adicional será confirmada en las redes sociales del Consulado).

Semana del 30 de septiembre al 4 de octubre (lunes a viernes, 9:00 a.m. a 1:30 p.m.) Coalición Mexicana – 371 E 150th St, Bronx, NY 10455 Multi-Ethnic Alliance of New York – 5606 5th Ave, Brooklyn, NY 11220



Cómo agendar tu cita

El Consulado General de México en Nueva York recuerda que todas las citas son gratuitas y obligatorias.

Para agendarlas, se debe ingresar al portal citas.sre.gob.mx o enviar un mensaje de WhatsApp al número (424) 309-0009.

Solo se atenderá a quienes tengan cita confirmada, por lo que es recomendable reservar con anticipación, ya que los cupos suelen agotarse rápidamente.

Este esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores busca garantizar que los connacionales mantengan su documentación en regla y puedan acceder a trámites esenciales cerca de sus comunidades.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube