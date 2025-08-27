Estudia en México desde EE.UU.: conoce el proceso de postulación y las carreras disponibles

Suscríbete a nuestros canales

Si deseas continuar tus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde Estados Unidos, el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) ahora es posible cursar una licenciatura.

¿Cuándo se realiza la jornada de inscripción?

El pre-registro cierra el 5 de septiembre, y el registro oficial se llevará a cabo del 11 al 19 de septiembre. La convocatoria se publicará el 1 de septiembre.

¿Cómo funciona la modalidad de estudio a distancia desde Estados Unidos a México?

La UNAM te permite estudiar una licenciatura a distancia, usando una plataforma educativa que está disponible las 24 horas. Para esto, solo necesitas una computadora y conexión a internet. No hace falta viajar a México.

La plataforma ofrece varias herramientas para ayudarte a aprender, como:

Chat y correo electrónico para que te comuniques con tus profesores.

Acceso a materiales didácticos.

Actividades de aprendizaje y evaluación.

¿Cuáles son las carreras disponibles?

Administración

Administración de Archivos y Gestión Documental

Bibliotecología y Estudios de la Información

Ciencias de la Comunicación

Ciencias Políticas y Administración Pública

Contaduría

Derecho

Diseño y Comunicación Visual

Economía

Enseñanza de idiomas como lengua extranjera (Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano)

Informática

Pedagogía

Psicología

Relaciones Internacionales

Sociología

Trabajo Social

¿Cuál es el idioma que utilizan para impartir las clases en la UNAM desde Estados Unidos?

Todas las licenciaturas se imparten en español. Si tu lengua materna no es el español, deberás demostrar un dominio del idioma con un nivel B2 o superior. Para esto, debes presentar un examen avalado por el CEPE-UNAM.

¿Cuánto cuesta estudiar a distancia en la UNAM?

El examen de selección cuesta $480 MXN (alrededor de $25), y a ese precio se suman las comisiones bancarias.

Los mexicanos pueden hacer un donativo voluntario, mientras que los extranjeros deben donar al menos $100 MXN si pagan por transferencia.

¿Cómo se realiza el proceso de selección?

El examen se realiza en línea durante las primeras dos semanas de noviembre y tiene una duración de 3 horas, reseña Vive USA.

En él, responderás 120 preguntas de opción múltiple relacionadas con el área de tu carrera (como matemáticas, física o geografía).

Consideraciones importantes

No puedes cambiar la fecha, hora o lugar del examen. Si no te presentas en la fecha asignada, tendrás que esperar a la próxima convocatoria.

Cuando pagues el examen, podrás descargar una guía de estudio. Si lo deseas, también puedes comprar la herramienta PRUÉBATE, que tiene un costo adicional.

Si eliges la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas (LICEL), deberás presentar también un examen para evaluar tu dominio del idioma.

