Bad Bunny en el Super Bowl 2026: entre la expectativa musical y la tensión política

La confirmación de Bad Bunny para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 ha colocado al artista puertorriqueño en el centro de todas las miradas. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero en San Francisco, donde se espera que el cantante ofrezca un espectáculo que esté a la altura de leyendas como Michael Jackson, Beyoncé o Shakira.

Sin embargo, su participación no ha estado exenta de controversia. La presencia de Benito Martínez Ocasio ha generado fricciones en un sector de la sociedad estadounidense debido a sus constantes críticas hacia el gobierno de Donald Trump.

El reto del idioma y la reacción oficial

Uno de los puntos más debatidos es la firme decisión de Bad Bunny de cantar exclusivamente en español durante los minutos que dure su presentación. Esta postura ha causado molestia entre algunos aficionados angloparlantes de la NFL, quienes consideran que el show debería adaptarse al idioma local del país anfitrión.

Ante el revuelo mediático, el propio Trump se pronunció al respecto, restando importancia a la trayectoria del puertorriqueño al afirmar que "nunca había escuchado" del artista. A pesar de estas declaraciones, la organización confía en que el poder de convocatoria del cantante atraiga a una audiencia internacional masiva, consolidando el alcance global de la liga.

Rumores del setlist y posibles colaboradores

En cuanto al plano estrictamente musical, los rumores sobre el repertorio ya han comenzado a circular. Se especula que Bad Bunny incluirá temas de su álbum más reciente, como Vueltita, Baile Inolvidable y Nuevayol, sin dejar de lado himnos generacionales como Yo perreo sola, Safaera y Yonaguni.

Aunque por ahora Benito es el único confirmado, el mundo del entretenimiento especula sobre quiénes podrían acompañarlo en la tarima. Dado su historial de colaboraciones exitosas, los nombres de J Balvin, Rosalía y los integrantes de Gorillaz resuenan con fuerza como posibles invitados sorpresa para elevar la magnitud de uno de los eventos televisivos más importantes de la historia.

