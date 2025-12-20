EEUU activa el protocolo "Irish Goodbye" en la frontera: estos son los requisitos para evitar arretos

Suscríbete a nuestros canales

Las agencias federales de Estados Unidos (EEUU) diseñan un nuevo operativo táctico para interceptar a ciudadanos extranjeros en los cruces hacia México.

La estrategia busca identificar a personas con estatus irregular que abandonan el país de forma discreta durante la época decembrina, así lo reseña La Opinión.

Esta medida pretende transformar las salidas voluntarias en procesos de deportación formal para quienes poseen antecedentes o deudas con la justicia migratoria.

¿Cuál es la estrategia de vigilancia en los cruces terrestres?

El operativo coordina la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en puntos estratégicos. Los oficiales centran su atención en los autobuses comerciales que transportan pasajeros hacia las ciudades fronterizas mexicanas.

La vigilancia intensiva permite a las autoridades verificar la documentación de cada viajero antes de que cruce la línea divisoria internacional. El plan establece una red de control que elimina la posibilidad de una salida sin registro oficial para miles de personas.

¿Quiénes corren un riesgo real de arresto bajo este plan?

El documento oficial aclara que no todos los inmigrantes enfrentarán una detención inmediata al intentar abandonar el territorio estadounidense. Los individuos sin historial criminal o procesos activos podrán continuar su camino bajo la figura de "retorno voluntario" sin mayores sanciones.

Sin embargo, la situación cambia para quienes tienen órdenes de deportación pendientes o casos migratorios abiertos en las cortes federales. En estos supuestos, el sistema activa un protocolo de captura para procesar la expulsión de manera oficial y permanente.

Esta operación confidencial evalúa la captura de extranjeros que deciden irse del país por cuenta propia en vísperas de Navidad. Un documento clasificado como “sensible” detalla que la meta es evitar que personas con infracciones legales evadan las consecuencias de una deportación formal.

Aunque un portavoz del DHS declaró que la agencia “no confirma operaciones futuras”, la filtración pone en alerta a los viajeros.

¿Qué consecuencias legales conlleva una deportación formal?

Una orden de expulsión emitida por un juez acarrea prohibiciones de reingreso que pueden durar entre cinco años o ser de carácter perpetuo. Intentar volver a EEUU tras un proceso de este tipo constituye un delito federal que amerita penas de prisión.

A diferencia de la salida voluntaria, la deportación mancha el expediente del individuo de forma indeleble ante cualquier solicitud de visa futura. Los expertos advierten que las sanciones económicas y legales limitan permanentemente los derechos de movilidad del sancionado.

¿Cómo deben actuar los viajeros ante esta posible amenaza?

Abogados y organizaciones de derechos civiles recomiendan a la comunidad informarse sobre su situación legal antes de acercarse a la frontera sur. Es vital consultar asesoría jurídica profesional si existen dudas sobre la vigencia de algún trámite o citación judicial pendiente.

La transparencia en el estatus personal ayuda a evitar sorpresas desagradables durante los traslados en autobús hacia México. La prevención resulta fundamental para proteger la integridad familiar y asegurar que el retorno al país de origen ocurra sin complicaciones legales.

