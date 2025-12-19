¡Atención padres en EEUU! Amazon retira disfraces infantiles del mercado: conoce los riesgos

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) emitió una orden de retiro urgente para trajes infantiles de sirena. El producto contiene niveles ilegales de ftalatos, sustancias que ponen en riesgo la salud de los menores.

Las autoridades exigen a los padres de familia que destruyan estas prendas para evitar intoxicaciones o efectos secundarios adversos por contacto.

¿Qué componentes peligrosos hallaron las autoridades en el producto?

El análisis federal detectó que los materiales del atuendo infringen la prohibición federal sobre químicos nocivos en artículos infantiles. El uso de ftalatos, empleados usualmente para suavizar plásticos, representa un peligro severo si los niños pequeños los ingieren por accidente.

Estas sustancias químicas actúan como disruptores y provocan efectos secundarios negativos en el desarrollo de los infantes. El organismo de seguridad recomienda alejar estas piezas de cualquier entorno donde habiten menores de edad.

¿Cómo identificar el modelo afectado por el retiro?

La medida de seguridad se aplica específicamente a los vestidos de la marca SKCAIHT con temática de sirena o princesa. La prenda luce un top sin tirantes en color morado con adornos de estrellas de mar blancas.

El conjunto incluye una diadema con orejas blancas, conchas azules y una cola de sirena decorativa. Los disfraces se comercializaron principalmente en talla infantil XL a través del portal de ventas digitales.

Alrededor de 1.300 unidades llegaron a los hogares estadounidenses entre marzo de 2022 y julio de 2025.

Las prendas, fabricadas en China, tenían un precio aproximado de $30 dólares en la plataforma de comercio electrónico. La agencia gubernamental califica el retiro como prioritario debido al tiempo que el producto permaneció disponible para el público.

¿Cuál es el procedimiento para solicitar el reembolso total?

"Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente los disfraces retirados del mercado", indicó el comunicado oficial de la comisión. La empresa fabricante exige a los compradores que corten el vestido para garantizar su destrucción total y permanente.

Posteriormente, los clientes deben enviar una fotografía del producto inutilizado al correo electrónico [email protected]. Una vez que la compañía reciba la evidencia digital, procesará el reembolso completo del dinero invertido originalmente.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube