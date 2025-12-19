Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad del Brown: sale a la luz oscuro vínculo con una víctima

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades estadounidenses confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del sospechoso de asesinar a dos estudiantes en la Universidad de Brown.

El hombre, cuya búsqueda se extendió por seis días, fue identificado como Claudio Neves Valente, el hombre de 48 años, según informó Fox News.

Funcionarios policiales localizaron el cadáver del ciudadano portugués el jueves por la noche en un almacén en Salem, New Hampshire.

¿Qué se conoce sobre su muerte?

Según el jefe de policía de Providence, Oscar Pérez, el sospechoso se quitó la vida.

Las investigaciones preliminares vinculan a Neves Valente con el tiroteo ocurrido el sábado 13 de diciembre en un edificio de la Universidad de Brown, en Rhode Island, y con el ataque mortal contra un profesor en su departamento cerca de Boston, ocurrido la noche del lunes 15.

Perfil del atacante y víctimas

Claudio Neves Valente era un exalumno de la Universidad de Brown que residía legalmente en Estados Unidos desde 2017. Había cursado estudios de física en dicha institución entre los años 2000 y 2001.

Entre sus víctimas se encuentra Nuno Loureiro, de 47 años, director de un centro de investigación en el MIT y también de nacionalidad portuguesa.

A diferencia de los estudiantes fallecidos en Brown, las autoridades creen que el profesor Loureiro era un objetivo específico del atacante.

El vínculo entre el agresor y el profesor

Los investigadores descubrieron que Neves Valente y Loureiro compartieron programa académico en el Instituto Superior Técnico de Lisboa, en Portugal, entre 1995 y 2000.

Aunque no se determinaron los motivos exactos del crimen, se presume que este vínculo previo fue determinante para el ataque en Brookline, Massachusetts, donde el profesor fue herido de gravedad, falleciendo al día siguiente en el hospital.

Detalles de la investigación

La fiscal federal Leah Foley informó que el sospechoso alquiló una habitación de hotel en Boston y un vehículo a finales de noviembre para movilizarse entre las zonas de los ataques.

Tras disparar en la Universidad de Brown el sábado, regresó a Massachusetts para atentar contra el profesor Loureiro el lunes.

Aunque en Brown el tiroteo ocurrió en el edificio de ingeniería donde el sospechoso solía tomar clases, la policía cree que en ese caso no tenía objetivos específicos y que actuó solo.

Situación migratoria del sospechoso

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló que Neves Valente ingresó al país mediante un programa de visas de diversidad y obtuvo la residencia permanente.

La funcionaria lamentó el suceso y cuestionó la admisión del individuo en territorio estadounidense. Por su parte, la presidenta de Brown, Christina Paxson, confirmó el historial académico del sospechoso, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer el trasfondo de estos trágicos eventos.

