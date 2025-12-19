¿Cierra o no el centro de detención Alligator Alcatraz?: conoce los detalles tras el nuevo fallo de un juez

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que, Alligator Alcatraz, oficialmente denominado South Florida Detention Facility, es un centro de detención migratoria en Florida, Estados Unidos (EEUU) que se ha vuelto sumamente polémico desde su apertura y actualmente es el centro de varias batallas legales.

Resulta que un juez federal ha rechazado una solicitud para emitir una orden preliminar para cerrarlo, argumentando que el solicitante no había demostrado que sufría de un daño irreparable dentro de la instalación.

El juez federal Kyle Dudek, indicó que el detenido, identificado en documentos judiciales como M.A., no había cumplido con los requisitos para una orden preliminar mientras su impugnación a la operación del centro de detención se litiga en el tribunal federal de Fort Myers, Florida.

En este punto es importante destacar que, la demanda que interpuso M.A. es uno de tres litigios federales que impugnan las prácticas en el centro

Recordemos que la controversia no solo gira en torno a su propósito, sino también a su ubicación y a las condiciones extremas a las que son sometidos los detenidos.

Este centro está construido sobre una antigua pista de aterrizaje (el Aeropuerto Dade-Collier) en medio de los Everglades, una zona de humedales protegidos.

Detalles sobre la demanda y el fallo

M.A. afirma en su demanda que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de Florida y los contratistas privados del estado no tienen autoridad para operar la instalación.

Las personas retenidas en "Alcatraz de los Caimanes" desaparecen del sistema normal de seguimiento de detenidos y tienen problemas para acceder a ayuda jurídica, asegura la denuncia.

"El estatuto requiere control federal sobre todas las actividades de aplicación delegadas. Sin embargo, Florida afirma que tiene control total sobre las decisiones de detención", dijo M.A. en su solicitud.

El Juez Dudek manifestó que, si bien puede haber deficiencias en Alcatraz de los Caimanes que finalmente justifiquen su disolución, el demandante “no ha hecho la demostración extraordinaria necesaria para justificar un alivio inmediato de esta magnitud”.

Dijo que procede con cautela al rechazar la solicitud ya que "el demandante básicamente pide a este tribunal que cierre una instalación de detención de tamaño y costo considerable, todo antes de cualquier decisión sobre el mérito de su legalidad".

¿Alligator Alcatraz protegido por la ley?

A mediados del año un juez federal en Miami ordenó que el centro de detención redujera sus operaciones por dos meses debido a que las autoridades no habían realizado una evaluación de impacto ambiental de la instalación.

Sin embargo, un panel de la corte de apelaciones suspendió temporalmente el fallo permitiendo que la instalación permaneciera abierta.

Por otra parte, en una tercera denuncia, los demandantes buscaban un fallo que garantizara que los detenidos tuvieran acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.

En este caso, un juez federal ordenó a los abogados de ambas partes reunirse el martes en un intento por resolver la demanda.

Pero el miércoles notificaron al tribunal que no pudieron llegar a una resolución a pesar de negociar durante nueve horas.

