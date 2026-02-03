Raffaella Petrini: la mujer que ahora custodia los secretos mejor guardados del Vaticano

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que profundiza la integración de las mujeres en las estructuras de alta seguridad y finanzas de la Santa Sede, el Papa León XIV ha nombrado hoy a la religiosa Sor Raffaella Petrini como miembro de la Comisión para Asuntos Reservados.

Petrini, quien ya ejerce como Presidenta del Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano (cargo equivalente a una "alcaldesa" o gobernadora), se convierte así en una de las figuras con mayor acceso a la información sensible y confidencial del Estado pontificio.

El peso de la Comisión de Asuntos Reservados

La Comisión para Asuntos Reservados es un organismo de carácter técnico y de supervisión que gestiona contratos, licitaciones y operaciones financieras que, por su naturaleza delicada o de seguridad nacional, están exentos de los controles públicos ordinarios de transparencia.

Este nombramiento es visto como un espaldarazo de León XIV a las reformas iniciadas por su predecesor, el Papa Francisco, pero con el sello de orden y precisión canónica que caracteriza al actual pontífice estadounidense.

León XIV y el fin de la exclusividad cardenalicia

Este nombramiento ocurre poco después de que el Papa León XIV emitiera un Motu Proprio eliminando la obligación de que solo cardenales puedan presidir o integrar ciertas comisiones clave del Estado.

"La gobernanza del Estado de la Ciudad del Vaticano debe responder a exigencias cada vez más complejas que requieren competencias técnicas, independientemente del rango eclesiástico", expresó el Pontífice en un documento reciente.

