Evite cargos costosos: la TSA refuerza su respuesta ante infracciones en aeropuertos de EEUU

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Administración Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos (EEUU) aprovechan esta temporada de alto tráfico para hacer un recordatorio intensificado a sus viajeros.

Principalmente advierten sobre la implementación de altas multas a pasajeros, por violar reglas en los controles de seguridad.

La TSA está vigilando el comportamiento de las personas en los puntos de control, especialmente en temporadas donde aumenta la afluencia de pasajeros.

En este sentido, aseguran que están incrementando las medidas para quienes infrinjan las reglas.

Conoce algunas de las infracciones más importantes y sus multas

Respetar las reglas es el principio, particularmente, aquellos que ignoren las indicaciones de las azafatas podrían enfrentar multas de hasta 45 mil dólares.

También pueden recibir multas las personas que amenacen o pongan en peligro a un agente de la TSA en los puntos de control.

El costo de esta sanción es de hasta $13.190.

Así como aquellos que Intentan pasar armas de fuego o artículos peligrosos puede generar multas que oscilan entre los $3.000 y $15.000, además de la pérdida de tu estatus de TSA PreCheck de por vida.

Por otra parte, negarse a una inspección o intentar evadir los sistemas de seguridad también conlleva multas escalonadas.

Desde $2.500 hasta más de $12.000 según la gravedad.

Además, tenga presente que, un solo pasajero puede recibir varias multas si comete múltiples infracciones en un mismo vuelo.

“(…) Los pasajeros que se comporten de manera indisciplinadas en el control o a bordo pueden enfrentarse a sanciones sustanciales y posible enjuiciamiento por cargos penales”, aseguraron por medio de su cuenta la red social de X, @TSA.

Aseguran que la FAA investiga incidentes con pasajeros problemáticos que las tripulaciones de las aerolíneas reportan a la agencia.

Recomendaciones de temporada para evitar pasar malos ratos

Regalos: No los lleves envueltos. Si la TSA necesita inspeccionarlos, romperán el papel. Usa bolsas de regalo o cajas fáciles de abrir.

Comida navideña: Los sólidos (pavo, tamales, galletas) pasan. Los líquidos o geles (salsas, mermeladas, cremas) de más de 100 ml deben ir en la maleta facturada.

Paciencia: Con el volumen récord de viajeros este 2025, las filas serán largas. Un mal gesto o una discusión con un agente puede escalar rápidamente a una sanción financiera.

