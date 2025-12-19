Falla de seguridad en Toyota: la lista completa de los modelos que deben ir a revisión en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, en Estados Unidos (EEUU), la compañía de fabricación de automóviles japonesa, Toyota, ha vuelto a anunciar un retiro masivo de vehículos debido a una falla detectada.

Se trata de un problema de seguridad que podría poner en riesgo a conductores y pasajeros, se identificó una falla interna, en ciertos modelos, que puede provocar pérdida de potencia o incluso riesgo de incendio mientras el automóvil está en marcha.

Resulta que, aproximadamente 55.000 unidades de los populares modelos Camry y Corolla Cross Hybrid deberán pasar por una revisión.

Toyota hace un retiro preventivo debido a que los estándares de seguridad automotriz están bajo mayor escrutinio, y los consumidores son cada vez más exigentes con la confiabilidad de sus vehículos, especialmente en sistemas híbridos complejos.

A lo largo del año, la marca ha enfrentado diversos desafíos técnicos, acumulando más de 1.5 millones de vehículos llamados a revisión.

Detalles sobre la falla y qué deben esperar los propietarios

Modelos híbridos de Toyota como el Camry, uno de los sedanes medianos más vendidos en Estados Unidos y, el Corolla Cross Hybrid, un SUV compacto popular entre familias urbanas, figuran en la lista de afectados, lo que ha generado inquietud entre propietarios.

Según el comunicado oficial de Toyota, con sede en Plano, Texas, el defecto está relacionado con un perno dentro del inversor del sistema híbrido, el cual puede aflojarse con el tiempo y comprometer el funcionamiento seguro del motor eléctrico.

En condiciones extremas, este componente suelto podría provocar una pérdida repentina de propulsión o generar calor excesivo, aumentando la probabilidad de un choque o un incendio cuando el vehículo está en movimiento e incluso detenido.

Las autoridades de seguridad vial recomiendan a los conductores que consulten el estado de su vehículo introduciendo el número de identificación (VIN) en los portales oficiales de Toyota o de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para confirmar si su unidad está incluida en el llamado

Ahora, debe saber que todos los propietarios afectados serán contactados por correo y que el arreglo será gratuito en todos los concesionarios autorizados.

Por el momento no se ha detallado un cronograma exacto para la reparación. La empresa prevé que la notificación completa esté en manos de los usuarios a partir de mediados de febrero de 2026.

