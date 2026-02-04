¡Atención! Abren convocatoria para la II Olimpiada Venezolana Juvenil de Ciencias

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se prepara para recibir una nueva edición de la II Olimpiada Venezolana Juvenil de Ciencias, una iniciativa que busca potenciar el talento científico de nuestra juventud bajo el inspirador lema: "Con la ciencia y la conciencia protegemos al Planeta".

Este evento invita a los jóvenes de todo el país a participar en una experiencia pedagógica que trasciende las aulas, enfocándose en la acción climática y en la capacidad de los estudiantes para transformar su entorno a través del conocimiento.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a instituciones educativas de toda la nación. Para ser parte de esta olimpiada, cada plantel debe conformar un Equipo Olímpico integrado de la siguiente manera:

1 Docente guía.

5 Estudiantes (cursantes de 3ero a 5to año de bachillerato, o hasta 6to año en el caso de Escuelas Técnicas).

Proceso de Registro

Las inscripciones estarán abiertas durante todo el mes de febrero. El proceso debe ser formalizado por los directores o directoras de cada centro educativo, quienes deberán registrar a su equipo a través del Sistema de Gestión Escolar.

Esta es una oportunidad única para demostrar que la ciencia venezolana no solo es brillante, sino que tiene un profundo compromiso con la preservación del hogar común.