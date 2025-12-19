El IRS protege tu identidad: Todo lo que debes saber sobre el PIN de seguridad

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está animando a los contribuyentes a reforzar la seguridad de su información personal utilizando el PIN para la Protección de la Identidad (IP PIN).

Esta herramienta se ha convertido en la primera línea de defensa para prevenir que los delincuentes presenten declaraciones de impuestos fraudulentas con números de Seguro Social que no les pertenecen.

¿Qué es el IP PIN del IRS?

El IP PIN es un número único de seis dígitos que solo usted y el IRS conocen. Actúa como una capa extra de seguridad: si no tiene este número, el IRS rechazará cualquier declaración electrónica presentada con su identidad.

Cada PIN es válido por un año calendario; por motivos de seguridad, el sistema genera uno nuevo cada enero para la próxima temporada de impuestos.

¿Quiénes pueden obtenerlo?

En este momento, el programa es voluntario y está disponible para una amplia variedad de personas:

Cualquier contribuyente que tenga un Número de Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) válido.

Residentes en el extranjero que cuenten con la documentación de identificación necesaria.

Dependientes y cónyuges, siempre que puedan verificar su identidad de manera efectiva.

Víctimas confirmadas de robo de identidad, a quienes el IRS suele asignar un PIN automáticamente una vez que su caso ha sido resuelto.

¿Cuáles son los beneficios de inscribirse en este programa del IRS?

Inscribirse en el programa trae consigo beneficios importantes que pueden brindarle tranquilidad financiera:

Prevención de fraude: Evita que alguien use su número de seguro social de manera no autorizada para obtener reembolsos fraudulentos.

Validación inmediata: El IRS verifica su identidad al instante cuando recibe su declaración electrónica con el código correcto.

Protección continua: Aunque un estafador haya tenido acceso a sus datos en el pasado, el IP PIN asegura que no pueda presentar una declaración a su nombre.

¿Cómo obtener el IP PIN?: paso a paso

La forma más rápida de proteger su cuenta es a través del sitio oficial IRS.gov:

Cree o acceda a su Cuenta en Línea: Dirígete a la herramienta "Obtenga un IP PIN" y verifica tu identidad usando el sistema ID.me.

Solicite el código: Una vez que estés en tu perfil, busca la sección de seguridad e inscríbete en el programa.

Recibe tu número: El sistema te mostrará tu PIN de seis dígitos al instante. Asegúrate de guardarlo en un lugar seguro, ya que lo necesitarás para tu Formulario 1040.

Es importante mencionar que, si no puedes completar el proceso en línea, puedes presentar el Formulario 15227 (si tu ingreso bruto ajustado es menor a $84,000 para individuos o $168,000 para parejas) o programar una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente para verificar tu identidad en persona.

Recuerda que el IRS nunca te pedirá tu IP PIN por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.

Solo debes compartirlo con tu preparador de impuestos de confianza cuando vayas a presentar tu declaración.

