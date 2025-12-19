Sabor venezolano: el criollo que conquista Chicago con el aroma de sus hallacas

Suscríbete a nuestros canales

Un emprendedor venezolano llamado Ángelo ha conformado un emprendimiento llamado Entre Panas (@entrepanasrest) ha iniciado la comercialización de hallacas artesanales para la comunidad hispana de Chicago.

Con los lemas "Somos un restaurante casero en casa, donde cada plato tiene ese sabor que une y ese sabor que abraza" y "la comida tiene el poder de acercarnos, de hacernos sentir en casa aunque estemos lejos", Ángelo lleva los sabores y aromas venezolanos al frio norte de los EEUU.

Tradición en el corazón de Chicago

La elaboración de este plato típico se ha convertido en un punto de encuentro para los migrantes que buscan mantener sus costumbres durante la temporada invernal en el norte de Estados Unidos. La iniciativa no solo ofrece las tradicionales hallacas, sino que ofrece el plato completo que incluye pan de jamón, ensalada de gallina y pernil.

Replica el sabor auténtico venezolano, mediante el uso de ingredientes seleccionados que evocan la receta clásica venezolana. Este esfuerzo por preservar la identidad gastronómica permite a los residentes de la zona acceder a un producto que requiere horas de preparación y que suele ser el centro de nostalgia de la cena de Nochebuena de venezolanos.

Ubicación y pedidos para la temporada

Para aquellos interesados en adquirir el producto, el centro de operaciones se encuentra localizado en una zona accesible de la ciudad. Los pedidos se gestionan de manera directa para garantizar la frescura de cada unidad antes de las festividades de fin de año.

Ángelo ha dispuesto de canales de comunicación específicos para que los clientes puedan coordinar la entrega de sus encargos de forma personalizada. Las coordenadas de contacto son las siguientes:

Dirección de retiro : 5110 S Calumet Ave Departamento S1.

Teléfonos : Los pedidos se pueden realizar a través de los números 872 338 18 55 y 872 329 65 25.

Disponibilidad: Se recomienda realizar el pedido con antelación debido a la alta demanda de la temporada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube