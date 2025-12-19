Espíritu de la Navidad: cómo limpiar y preparar la casa para recibirlo

Suscríbete a nuestros canales

La celebración del Espíritu de la Navidad es una tradición de origen nórdico que ha sido adoptada en diversos países del mundo, y Venezuela no es la excepción.

Esta celebración mezcla creencias y costumbres locales, aunque tiene un origen directamente religioso, pues se asocia a la energía y simbolismo de la Navidad, “enfocándose en la renovación espiritual, la paz y la esperanza para el nuevo ciclo solar”.

¿Cuándo se celebra el Espíritu de la Navidad?

Según las creencias, el Espíritu de la Navidad visita la Tierra el 21 de diciembre y trae consigo buenos deseos, paz y prosperidad. “Este ser se presenta como un espíritu que encarna la bondad, la generosidad y el deseo de un futuro mejor para todos”.

Para celebrarlo, las personas realizan algunos rituales para preparar el ambiente, realizan una comida familiar, abren puertas y ventanas, y hasta elaboran una lista de deseos en los que se incluyen peticiones por el mundo, la familia y personales.

Si estás pensando darle la bienvenida a tu hogar, es importante limpiarla y prepararla, te contamos cómo hacerlo.

La Inteligencia Artificial refiere que para recibir este espíritu se debe limpiar la casa física y energéticamente. Es clave quitar el polvo, eliminar toda la suciedad, poner todo en orden y deshacerse de las cosas viejas y que no sirvan; además, se puede usar sahumerios para purificar los espacios.

También sirve colocar un puñado de sal gruesa en cada rincón de la casa y detrás de la puerta principal, con ello limpias el ambiente de vibras negativas. La idea es que se deje la sal toda una noche y en la mañana se barre la sal desde el interior hacia la puerta, y cuando toda la sal esté en la entrada, se junta y se tira en una maceta o lugar con tierra.

Al finalizar de limpiar el hogar, se enciende una vela blanca para sellar la pureza, atraer la paz y renovar la energía, ello simboliza la culminación de la limpieza física y espiritual, y activa la armonía, la protección y atrae buenas vibras con intención clara, ya que la luz de la llama transmuta las energías estancadas restantes.

Posteriormente, puedes decorar, ambientar y preparar los espacios con velas y esencias de mandarina, e incluso canela.

