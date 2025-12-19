Horóscopo del 19 de diciembre: Se abre la oportunidad de seguir haciendo los cambios

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Excelente momento para ti a nivel espiritual. Tu elevación es muy grande y ya sientes los beneficios de tu evolución. Para esto, te ha ayudado el planeta Plutón con un sextil positivo. Ahora la comunicación con otras dimensiones es más efectiva y puedes comunicarte con Dios de una manera más directa. Sigue tu intuición y no permitas que nadie corte esta energía. Eres un ser muy especial.

TAURO: Tienes un trígono positivo con Marte. Se abre la oportunidad de seguir haciendo los cambios y las transformaciones necesarias para llegar más rápido a las metas. El Universo te da un excelente respaldo y responde de manera positiva al ver tu gran esfuerzo. Se acaban tus excusas y es el instante para producir el salto adelante y mantener la gloria que se empieza a manifestar. Dios te bendiga y siga abriendo caminos.

GÉMINIS: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CÁNCER: Tienes un sextil positivo con Urano. Los cambios y las transformaciones se hacen presente en tu vida. Se inicia un proceso para mejorar tu presencia en este planeta. Después de tanto sufrimiento, el Universo te bendice y te ayuda a realizar un nuevo renacimiento evolutivo para que puedas avanzar. Dios es grande y te quiere ver bien. Es importante valorar la oportunidad que se te está brindando en estos momentos.

LEO: Dios está a tu lado. Recuerda que estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. Esto te lleva a un nivel espiritual más elevado. Estás activando tu sistema de percepción Universal y multidimensional. Es casi seguro que tengas contacto con Dios y con ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es el momento de avanzar frente a los obstáculos que se están presentando y saldrás siempre victorioso.

VIRGO: Tienes una oposición con Saturno. Debes ir al médico para realizar chequeos generales en tu cuerpo. Tienes que estar más atento a tu salud. Es importante evitar acciones que pongan en peligro el cuerpo físico. Evita cualquier situación de riesgo que se presente de cualquier manera, para evitar males mayores. Es tu responsabilidad el chequear y estar alerta para que no suceda nada. Nosotros cumplimos con alertarte.

LIBRA: Existe un sextil positivo con Mercurio. Se activa la alarma con la herramienta más importante del ser humano y la comunicación puede lograr todo en esta vida. Por supuesto que es muy positivo tener que comunicarse y llegar a ciertos acuerdos con tu entorno, sobre todo con sus beneficios en los diferentes campos de acción. Para salir victorioso en este momento, debes transmitir tus ideas de una mejor forma.

ESCORPIO: Hoy tienes una cuadratura con la Luna. Debes conectarte más con tus emociones internas para sanarlas y liberarlas. Activa los procesos de sanación emocional para que tu sistema nervioso mejore y se equilibre rápidamente. Sabemos que viviste momentos muy difíciles en los últimos dos años con consecuencias nefastas en tus procesos afectivos. Al final siempre es bueno superar el pasado.

SAGITARIO: Hoy, la Luna te permite tener una conexión íntima con tu ser y así purificar tus emociones. Debes construir tu vida en bases sólidas como te gusta y deseas. La vida está en constante movimiento, debes liberar y perdonar mucho de tu pasado para seguir adelante con fuerza, integridad y paz interna. No acumules rencores, odios y mal sabores en tu corazón. Trata de eliminar esos sentimientos.

CAPRICORNIO: El Universo te está obligando en estos momentos a que entres en acción y pongas en práctica todo lo que ya sabes de la vida. El planeta Marte está transitando por tu signo astrológico. Recuerda que vas a ser recordado por lo que hagas y no por lo que pienses que vas a hacer. Tu entorno quiere de ti resultados tangibles y también están esperando con atención para observar cómo vas a solucionar la situación actual.

ACUARIO: Se activa un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así tener mejores resultados en el futuro cercano.

PISCIS: Tienes activa una cuadratura negativa con la Luna. Tus emociones están en total desequilibrio y te causa mucho daño. Debes calmarte y analizar mejor la situación. Hay momentos en los que piensas que tienes todo controlado y realmente no es así. Revisa tus acciones y observa los resultados, tienes que hacer ajustes y lograr corregir tu camino para vivir con más paz en tu corazón.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin