La nueva moda navideña: Estos son los precios de las pijamas de Navidad

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años se ha consolidado el uso de pijamas navideñas en el país para celebrar la Nochebuena, algo que no solía ser tan común ya que muchas personas prefieren los atuendos elaborados para el 24 y 25 de diciembre, conocidos como "los estrenos".

Esto, que comenzó como una tradición hogareña discreta, se ha transformado en un fenómeno global.

¿Cuánto cuesta una pijama navideña?

En Sabana Grande y La Hoyada se pueden encontrar variedad de prendas para dormir, sobre todo de algodón, una tela que las hace más cómodas y frescas.

Los precios oscilan entre los 2.900 y 4.000 bolívares, de acuerdo a la talla, que van desde la S hasta la L.

Mientras que en tiendas por departamento los precios son expresados en dólares a tasa del Banco Central de Venezuela.

En Tu Aliado, con tiendas en Catia, Chacaíto y Sabana Grande, hay un extenso catálogo de pijamas navideñas desde los 7,50 dólares para niños y adultos.

Por otro lado, Traki cuenta con más de cinco modelos de conjuntos de Navidad para dormir que cuestan 12 dólares para niños y 18 dólares para adultos.

Los modelos son iguales para que las familias se pueden combinar.

Cabe destacar que las dos cadenas nombradas están afiliadas a Cashea para que los clientes se lleven los productos con financiamiento.

Otra opción es Mundo Total, la cual cuenta con varias pijamas para niños y niñas desde los 8 dólares. Las tallas más grandes rondan entre los 10 y 12 dólares.

En su mayoría, las pijamas navideñas son de dos piezas, pantalón y camisa manga larga, para estar acorde con el clima invernal que representa la Navidad.

¿Por que se volvió tendencia usar pijamas navideñas?

En Venezuela se tiene la costumbre de "estrenar" el 24 y 31 de diciembre, sin embargo, en los últimos años, muchas familias han optado por usar pijamas en conjunto y esperar la llegada del Niño Jesús con este atuendo.

Esta fue una de las alternativas que se tomaron en el 2020 cuando se declaró la pandemia por covid 19 y no era recomendable reunirse y la idea principal era quedarse en casa.

Además, muchos colegios han optado por hacer días temáticos y uno de ellos es el día de pijamas, en el cual todos los niños llevan su mejor atuendo navideño.

También hay "pijama party" donde el código de vestir son las prendas de dormir con diseños de Navidad.

Hoy en día, las famosas postales de Navidad son en pijamas y en la sala de la casa.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube