Viernes de LVBP: los tres juegos cruciales para este 19 de diciembre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) continúa con su calendario regular este viernes 19 de diciembre. En esta oportunidad, la jornada se disputará de forma unificada, ya que todos los encuentros están programados para iniciar a las 07:00 p.m.

Los fanáticos podrán disfrutar de una noche de alta intensidad donde seis de los ocho equipos del circuito verán acción en distintas sedes del país. Los choques para esta fecha son los siguientes:

Leones del Caracas frente a Águilas del Zulia .

Navegantes del Magallanes contra Cardenales de Lara .

Caribes de Anzoátegui ante Tiburones de La Guaira.

Esta jornada resulta vital para las aspiraciones de clasificación de los conjuntos involucrados, especialmente al tratarse de duelos directos entre rivales históricos que buscan asegurar su pase a la postemporada antes del cierre del año.

