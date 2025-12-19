Reporte Inameh: estas son las regiones que deben prepararse para la lluvia este viernes 19 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que para este viernes 19 de diciembre se espera un clima variado en Venezuela.

Mientras que gran parte del país disfrutará de cielos despejados durante la mañana, algunas regiones del oriente, el sur y la zona andina experimentarán lluvias desde tempranas horas.

Reporte del Inameh para este viernes

De acuerdo con el Instituto, para la tarde y noche, se prevé que la nubosidad aumente, provocando lluvias más intensas en zonas específicas del centro y el occidente del país.

Las autoridades recomiendan a la población estar atentos a los cambios repentinos, especialmente en las áreas donde se esperan precipitaciones constantes durante el cierre del día.

El clima en la Gran Caracas

En la capital y los estados Miranda y La Guaira, la mañana comenzará con nubosidad y posibles lloviznas débiles, sobre todo en las zonas de montaña.

Sin embargo, el tiempo mejorará después del mediodía, con una tarde despejada y sin lluvias. La temperatura más baja será de 15°C y la más alta llegará a los 26°C.

¿Cuáles son las regiones con lluvias?

Se esperan precipitaciones durante casi todo el día en los estados Amazonas, Bolívar, Sucre y la Guayana Esequiba.

También se verán afectados por el mal tiempo el estado Zulia, los Andes y algunas zonas de Falcón, Carabobo y Yaracuy. En el oriente del país, ciudades como Barcelona y Cumaná tendrán una mañana lluviosa y una tarde nublada.

Sol y calor en el centro y los llanos

Los habitantes de los Llanos Centrales y Occidentales, así como del estado Falcón, tendrán un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar los 36°C

. En estas zonas no se esperan lluvias, manteniendo un ambiente seco durante toda la jornada.

Frío intenso en Los Andes

El dato más relevante del día es el notable descenso de la temperatura en las zonas montañosas. En el estado Mérida se registrarán temperaturas mínimas de hasta 4°C, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar previsiones ante el frío extremo en la región andina.

Además, este viernes ocurrirá el fenómeno de Luna Nueva a las 9:43 de la noche. El sol salió a las 6:39 de la mañana y se ocultará a las 6:09 de la tarde, marcando la duración del día para este cierre de semana.

