EEUU lanza ataque aéreo contra ISIS: Trump explica el objetivo de la operación en Siria

Estados Unidos emprendió este viernes un ataque aéreo y terrestre a gran escala contra diversos emplazamientos del Estado Islámico (ISIS) en territorio de Siria.

La operación se centró, de acuerdo a informes, en la destrucción de infraestructura logística y almacenes de armamento del grupo extremista, como respuesta inmediata a una agresión ocurrida la semana pasada que resultó en la muerte de tres ciudadanos estadounidenses, informó NBC News.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó sobre el despliegue a través de un comunicado en la red social X. Según el funcionario, las acciones militares buscan neutralizar las capacidades operativas de la organización terrorista.

“Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses comenzaron la OPERACIÓN ATAQUE OJO DE HALCÓN en Siria para eliminar combatientes, infraestructura y emplazamientos de armas de ISIS en respuesta directa al ataque contra las fuerzas estadounidenses ocurrido el 13 de diciembre en Palmira, Siria”, detalló Hegseth.

"Muchos enemigos" murieron tras el ataque, señaló EE.UU.

Aunque no se ha divulgado un informe detallado sobre el total de bajas o daños materiales, el secretario de Defensa aseguró en su publicación que “muchos” “enemigos” fallecieron durante las primeras incursiones de este viernes.

Por su parte, Trump declaró en Truth Social que “debido al brutal asesinato de valientes patriotas estadounidenses por parte de ISIS en Siria, cuyas hermosas almas recibí en suelo estadounidense a principios de esta semana en una ceremonia muy digna, anuncio por la presente que Estados Unidos está infligiendo severas represalias, tal como prometí, contra los terroristas asesinos responsables”.

Por su parte, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo que: “El presidente Trump le dijo al mundo que Estados Unidos tomaría represalias por la muerte de nuestros héroes a manos de ISIS en Siria, y está cumpliendo esa promesa”.

La movilización militar tiene su origen en un incidente reportado el pasado 13 de diciembre en Palmira. En dicho evento murieron dos soldados del Ejército y un intérprete civil estadounidense.

