Fechas y horas de Venezuela de los cuartos de final de la Copa del Rey

Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes, llevará a los fanáticos todos los duelos de esta fase decisiva por señal abierta y streaming gratuito a través de Meridiano.net/meridianotv.

Además, los encuentros estarán disponibles en alta definición mediante SimplePlus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go.

Calendario Cuartos de final Copa del Rey

Los cuartos de final son la última ronda que se juega a partido único.

Albacete vs Barcelona (martes 3 de febrero, 4:00 p.m.)

(martes 3 de febrero, 4:00 p.m.) Alavés vs Real Sociedad (miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.)

(miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.) Valencia vs Athletic Club (miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.) Sólo vía streaming de Meridiano.net/meridianotv .

(miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.) Sólo vía streaming de . Real Betis vs Atlético de Madrid﻿ (jueves 5 de febrero, 4:00 p.m.)

Camino a la final de la Copa del Rey

Tras completarse estos encuentros, la Copa del Rey 2025-2026 entra en su etapa más emocionante con semifinales disputadas en formato de ida y vuelta. El desenlace del torneo se vivirá en una gran final, a partido único, en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Disfruta toda la emoción del fútbol español y sigue cada partido de la Copa del Rey en Venezuela, en vivo, gratis y en alta definición. Sólo Meridiano Televisión lo hace posible para toda Venezuela.

