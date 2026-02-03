CAMINO A LA FINAL

Fechas y horas de Venezuela de los cuartos de final de la Copa del Rey

La pasión por el fútbol español toma protagonismo en Venezuela gracias a la transmisión en vivo y gratis de todos los partidos

Por Indira E. Crespo M.
Lunes, 02 de febrero de 2026 a las 11:06 pm
Fechas y horas de Venezuela de los cuartos de final de la Copa del Rey

Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes, llevará a los fanáticos todos los duelos de esta fase decisiva por señal abierta y streaming gratuito a través de Meridiano.net/meridianotv.

Además, los encuentros estarán disponibles en alta definición mediante SimplePlus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go.

 

Calendario Cuartos de final Copa del Rey

Los cuartos de final son la última ronda que se juega a partido único.

  • Albacete vs Barcelona (martes 3 de febrero, 4:00 p.m.)
  • Alavés vs Real Sociedad (miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.)
  • Valencia vs Athletic Club (miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.) Sólo vía streaming de Meridiano.net/meridianotv.
  • Real Betis vs Atlético de Madrid﻿ (jueves 5 de febrero, 4:00 p.m.)

Camino a la final de la Copa del Rey

Tras completarse estos encuentros, la Copa del Rey 2025-2026 entra en su etapa más emocionante con semifinales disputadas en formato de ida y vuelta. El desenlace del torneo se vivirá en una gran final, a partido único, en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Disfruta toda la emoción del fútbol español y sigue cada partido de la Copa del Rey en Venezuela, en vivo, gratis y en alta definición. Sólo Meridiano Televisión lo hace posible para toda Venezuela.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Florida
Nueva York
Martes 03 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América