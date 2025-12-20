Venezuela negocia expansión aérea con empresa china: esta es la ruta planteada

Suscríbete a nuestros canales

La ministra de Turismo, Leticia Gómez, sostuvo una reunión con una aerolínea china para una expansión en el intercambio comercial y cultural.

De acuerdo con la reseña de VTV, la ministra estuvo junto al embajador de Venezuela en China, Remigio Ceballos, en la Feria Internacional Travel Mart (CITM).

Expansión aérea con China

En este sentido, resalta que Gómez y Ceballos se reunieron con la gerente general de Marketing de la aerolínea Air China, Li Liyang.

Durante el encuentro, la ministra Gómez planteó que se amplíe la conexión aérea entre ambas naciones, en aras de posicionar a Venezuela como destino turístico en el mercado asiático.

Asimismo, la ministra de Turismo también resaltó que esta expansión aérea "facilitará el flujo de visitantes y servirá como un puente logístico para dinamizar el intercambio comercial y cultural".

¿Cuál es la ruta planteada?

Al respecto, la ministra Leticia Gómez, planteó dos opciones de ruta para esta expansión aérea entre China y Venezuela.

Resalta que se podría abrir un vuelo directo de China hacia Venezuela o ampliar la conectividad con La Habana, en Cuba.

Mientras que los representantes de la aerolínea, evaluarán diversos esquemas operativos con el objetivo de estrechar distancias entre ambas naciones.

Adicionalmente, la ministra Gómez también sostuvo un encuentro con la directora de Apertura de Nuevas Rutas Aéreas de la aerolínea China Southern, Danielle Eu, lo que podría llevar a un nuevo desarrollo comercial en el país.

