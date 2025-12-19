Top 5 de las empresas más confiables de Venezuela durante este 2025: informe

Suscríbete a nuestros canales

Las empresas más confiables de Venezuela quedaron identificadas en el Tercer Estudio de la Confianza en las Instituciones, realizado por Datos Group junto a la firma Pizzolante.

Este análisis evalúa cómo perciben los ciudadanos a distintas organizaciones, tomando en cuenta su reputación, desempeño y relación con la sociedad, según la información del medio Bitácora Económica.

Empresas Polar lidera el ranking de confianza

Según los resultados del estudio, Empresas Polar ocupa el primer lugar con un 53,4% de confianza. Este posicionamiento responde a su trayectoria en el mercado venezolano y a la estabilidad que ha mantenido en sus operaciones, lo que la consolida como una de las marcas con mayor reconocimiento y aceptación entre los ciudadanos.

El listado de las cinco organizaciones mejor valoradas incluye distintos tipos de empresas. Esta variedad, de acuerdo con Pizzolante, evidencia que tanto el sector privado como el público mantienen espacios de reconocimiento dentro de la sociedad venezolana.

Dicho estudio identifica varios elementos que explican por qué estas organizaciones figuran entre las empresas más confiables de Venezuela, según Agustín Beroes, director de Mercado Venezuela en Pizzolante. Entre los aspectos más valorados por los ciudadanos destacan:

Calidad del servicio ofrecido

Trato directo y capacitación del personal

Conducta responsable en el mercado

Programas de impacto social

