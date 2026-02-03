Encuentran fósiles de uno de los dinosaurios más pequeños de la historia: tiene 125 millones de años

Suscríbete a nuestros canales

Un diminuto ornitópodo de 125 millones de años de antigüedad, con medio metro de longitud, es el dinosaurio más pequeño del mundo, una nueva especie hallada en los yacimientos paleontológicos de la Sierra de la Demanda (Burgos), en el norte de España.

Se perfila como el eslabón primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos.

La nueva especie de dinosaurio descrita lleva por nombre Foskeia pelndonum, en homenaje a los Pelendones, una tribu celtíbera que habitó la zona en la que se descubrió, pero también se refiere a su modo singular de alimentarse, explicó el Colectivo Arqueológico y Paletontológico de Salas (CAS),

La investigación describe un diminuto dinosaurio ornitópodo, el más pequeño del mundo que se conoce actualmente, con entre 50 y 60 centímetros de longitud corporal, una altura que no superaría los 30 centímetros y un cráneo de 5,5 centímetros de largo.

¿Qué tan pequeño es?

El tamaño del Foskeia pelndonum sugiere la hipótesis de que en realidad los rabdodóntidos se habrían hecho progresivamente más grandes, pues la presión de los depredadores sobre las presas sería menor hacia finales del Cretácico.

Además, las características de Foskeia hacen suponer que los rabdodóntidos del Cretácico superior fueran probablemente cuadrúpedos durante toda su vida, y no bípedos como se les solía representar; y el pequeño tamaño indica igualmente que la mayor parte de las especies de rhabdodontomorfos pendientes de descubrir también podrían ser pequeñas, en comparación con lo conocido hasta ahora.

Ademas, este dinosaurio destaca por tener un cráneo que difiere notablemente de otros dinosaurios ornitópodos: es muy ancho en su zona posterior y su mandíbula está muy desarrollada para fijar una potente musculatura masticadora.

Los dientes delanteros son muy reducidos y no los usaría, mientras que los dientes posteriores son relativamente grandes, soportando el proceso de masticación, de modo que podría haber compensado su reducido tamaño y la pérdida de masa muscular masticatoria con una nueva manera de masticación para alimentarse de vegetales con cierta dureza.

A diferencia de otras especies de ornitópodos, este animal no tenía ranfoteca, una envuelta córnea en el extremo anterior del cráneo; y el fémur tiene características anatómicas únicas, que se interpretan como un cambio en la forma de marcha a lo largo de su vida: de bípedos a cuadrúpedos.

