Nueva fórmula consigue eliminar el cáncer de páncreas: así logró Mariano Barbacid un avance histórico

El prestigioso científico Mariano Barbacid, al frente del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), lideró un hito médico sin precedentes.

Gracias al apoyo de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, su equipo consiguió eliminar por completo el tipo de cáncer de páncreas más común y agresivo en modelos animales.

Los resultados, presentados el pasado 27 de enero, destacan no solo por la desaparición del tumor, sino por la ausencia de efectos secundarios y una durabilidad que supera los 200 días.

¿Cómo lo logró?

Este avance representa una luz de esperanza para una enfermedad que actualmente diagnostica a 10.000 personas al año en España, de las cuales 8.000 fallecen. El éxito de la investigación radica en una estrategia de terapias combinadas que, según Barbacid, podría cambiar definitivamente el rumbo del tratamiento de este tumor.

Por primera vez, se logró una respuesta total y duradera en condiciones de baja toxicidad, marcando un antes y un después en la lucha contra el cáncer.

La clave del éxito: un ataque triple

La solución para frenar el crecimiento de las células cancerígenas fue atacar tres frentes al mismo tiempo. El tratamiento combina tres compuestos específicos: uno que frena el motor principal del cáncer (llamado KRAS) y otros dos que bloquean las proteínas responsables de que el tumor se desarrolle (EGFR y STAT3).

Esta combinación inédita demostró ser la llave para impedir que el cáncer genere resistencia al tratamiento.

Resultados sin precedentes

El estudio, publicado en la revista científica PNAS, confirma que los tumores desaparecieron por completo en ratones, incluso en aquellos a los que se les habían implantado células de cáncer humano.

Tras más de seis meses sin recibir medicación, los animales seguían sanos y sin rastro de la enfermedad, lo que demuestra la eficacia y seguridad de esta nueva vía terapéutica.

El origen de una vocación

El éxito de Mariano Barbacid no es fruto del azar, sino de una vida dedicada al estudio. Aunque sus padres le brindaron la oportunidad de formarse sin distracciones, fue la madre de un amigo quien despertó su curiosidad científica cuando apenas tenía 10 años.

Esa fascinación infantil por descubrir lo desconocido le llevó a convertirse en uno de los oncólogos más influyentes del mundo, logrando hitos como el aislamiento del primer gen causante de cáncer en humanos en 1981.

Barbacid insiste en que invertir en ciencia es sinónimo de progreso social y riqueza. Su compromiso es tal que anunció que parte de su herencia será destinada a la Fundación CRIS Contra el Cáncer, la entidad que fiinanció este último avance.

Se estima que las primeras pruebas de este tratamiento en seres humanos podrían comenzar en tres años, para lo cual se requerirá una inversión aproximada de 30 millones de euros.

