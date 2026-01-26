¡Adobe revoluciona el PDF! Así es la herramienta innovadora que diseña con un solo clic: ventajas y cómo obtenerla

Suscríbete a nuestros canales

Adobe lanzó una renovación profunda de su herramienta Acrobat, integrando inteligencia artificial para transformar por completo la utilidad de los archivos PDF.

Con esta actualización, los documentos estáticos pasan a ser dinámicos, permitiendo que cualquier informe extenso se convierta en una presentación de diapositivas o en un podcast narrado con solo presionar un botón.

El nuevo entorno, denominado Acrobat Studio, busca eliminar las tareas repetitivas en oficinas y centros educativos, informó Infobae.

¿Cómo funciona la transformación?

El sistema utiliza modelos de lenguaje avanzados para "leer" y entender el contexto de un documento. Para crear una presentación, la IA analiza el PDF, extrae los puntos clave y los organiza en diapositivas mediante Adobe Express, aplicando automáticamente imágenes de stock y diseños profesionales.

En el caso del podcast, la herramienta no se limita a leer el texto en voz alta; en su lugar, reescribe el contenido para que tenga un guion fluido y natural, convirtiendo reportes técnicos en audios digeribles que se pueden escuchar durante el trayecto al trabajo o mientras se hace ejercicio.

Ventajas principales

Elimina el proceso de copiar, pegar y resumir manualmente para crear materiales de exposición.

La función de edición mediante chat permite aplicar cambios (como proteger con contraseña o borrar páginas) usando lenguaje sencillo, ideal para quienes no conocen los menús del programa.

Permite "leer con los oídos" documentos complejos, facilitando el aprendizaje y la revisión de datos en movimiento.

Al estar vinculado con Adobe Express, el resultado visual de las presentaciones mantiene un estándar de diseño de alta calidad de forma automática.

Nuevas funciones inteligentes

Además de las conversiones de formato, Adobe potenció su Asistente de IA (AI Assistant). Ahora, los usuarios pueden pedirle al sistema que compare dos documentos diferentes para hallar contradicciones, que genere resúmenes específicos para correos electrónicos o que extraiga datos de tablas complejas para llevarlos a otros archivos.

También se mejoró la seguridad, garantizando que la información utilizada por la IA para procesar estos archivos no se utilice para entrenar modelos externos sin permiso.

¿Cómo adquirirlo?

Estas nuevas funciones se están desplegando de forma gradual para los suscriptores de Adobe Creative Cloud y usuarios de Acrobat Pro y Acrobat Standard.

Suscripción : se puede acceder a través de los planes mensuales o anuales de Adobe.

: se puede acceder a través de los planes mensuales o anuales de Adobe. Complemento de IA : algunas de las funciones avanzadas de generación de contenido requieren un pago adicional bajo el plan "AI Assistant", que tiene un costo mensual extra sobre la suscripción básica.

: algunas de las funciones avanzadas de generación de contenido requieren un pago adicional bajo el plan "AI Assistant", que tiene un costo mensual extra sobre la suscripción básica. Prueba gratuita: Adobe suele ofrecer versiones de prueba de 7 días en su sitio web oficial para que los usuarios empresariales y estudiantes puedan testear Acrobat Studio antes de la compra.

