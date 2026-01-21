¡Adiós a Gladys West! Fallece la genio en matemáticas que calculó la tierra: así sentó las bases del GPS

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la tecnología despide a una de sus mentes más brillantes y, por mucho tiempo, desconocida.

Gladys Mae West, la matemática estadounidense que sentó las bases para desarrollar el GPS, falleció el pasado sábado 17 de enero en Virginia a los 95 años.

Su partida, confirmada por su familia a través de su cuenta de X, marca el final de una vida dedicada a descifrar la forma de nuestro planeta a través de números y algoritmos.

¿Quién fue Gladys West?

Nacida en una zona rural durante la segregación racial, West desafió todas las barreras de su época para convertirse en una pieza clave de la inteligencia naval de EEUU.

Aunque trabajó en la sombra durante décadas, sus cálculos permitieron que los satélites nos ubiquen hoy con una precisión milimétrica. Sin su esfuerzo, los sistemas de navegación actuales tendrían errores de varios kilómetros, lo que los haría prácticamente inútiles para la vida diaria.

Un mapa matemático de la Tierra

El mayor logro de West fue crear un modelo matemático extremadamente exacto de la superficie terrestre. Durante los años 70 y 80, programó computadoras gigantes para procesar datos que corregían las variaciones causadas por la gravedad y el movimiento de las mareas.

Este trabajo permitió transformar señales confusas provenientes del espacio en la ubicación exacta que hoy vemos en aplicaciones como Google Maps.

Superando barreras en la Marina

En 1956, Gladys West hizo historia al ser la segunda mujer afroamericana contratada en la base naval de Dahlgren. En un entorno dominado por hombres y marcado por el racismo, se ganó el respeto de sus colegas analizando datos satelitales y dirigiendo proyectos para observar los océanos desde el espacio.

Su carrera de más de 40 años fue una lucha constante por demostrar que su intelecto no conocía límites.

El rescate de una historia oculta

A pesar de la importancia de sus inventos, el nombre de West permaneció en el anonimato durante gran parte de su trayectoria profesional.

El reconocimiento público no llegó hasta 2018, cuando fue incluida en el Salón de la Fama de la Fuerza Aérea. Su contribución se hizo viral gracias a que ella misma escribió una breve biografía para una reunión escolar, la cual fue rescatada por su hermandad universitaria para darle el crédito que el mundo le debía.

Una genio que prefería el papel

Curiosamente, la mujer que ayudó a crear el sistema de posicionamiento más avanzado del mundo no confiaba plenamente en él para su vida personal. En sus últimos años, West confesó que prefería usar mapas de papel tradicionales al conducir.

Según explicaba, le generaba más seguridad ver el camino físico y las curvas por sí misma en lugar de seguir una voz digital. Se retiró en 1998, pero su curiosidad nunca se apagó: a los 70 años obtuvo un doctorado en administración pública.

