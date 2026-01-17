Aprende a crear un prompt ideal y domina los resultados de la Inteligencia Artificial

Suscríbete a nuestros canales

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando el campo profesional al aportar eficacia e innovación.

Sin embargo, su uso no siempre es sencillo; para obtener respuestas útiles, es vital dominar el prompt (la instrucción que activa la capacidad de respuesta de la IA), refiere Infobae.

Modelos como ChatGPT, Gemini o Copilot ofrecen resultados sorprendentes, pero su calidad depende de la precisión de la orden. Greg Brockman, presidente de OpenAI, ha compartido métodos estructurados para optimizar estas solicitudes, marcando la diferencia entre una respuesta genérica y una realmente valiosa.

Según Wired, expertos dan a conocer los pilares fundamentales que se deben tomar en cuenta para crear un buen prompt:

Asignación de roles: Pedirle a la IA que actúe como un "consultor senior" o un "redactor creativo" ajusta el tono y la profundidad del contenido.

Claridad y especificidad: Evita lo vago. En lugar de "dame un informe", pide "un resumen ejecutivo de 3 párrafos sobre tendencias digitales".

Contexto y antecedentes: La IA se apoya en los datos con los que fue entrenada, pero carece de sentido común. Proporcionar datos sobre el mercado o el público objetivo evita respuestas erráticas.

Al dominar estos elementos obtendrás mejores resultados, pero siempre debes revisar el contenido. La IA maneja la inteligencia racional y creativa, pero carece de la conciencia emocional y ética que solo el ser humano puede aportar.