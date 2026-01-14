Wikipedia cumple 25 años: el origen de la enciclopedia más consultada

Suscríbete a nuestros canales

Wikipedia cumple 25 años mañana 15 de enero, como la enciclopedia colaborativa más consultada del mundo y como uno de los pilares del conocimiento digital.

Lo que inició en 2001 como una propuesta experimental logró cambiar la forma en que millones de personas acceden a la información, y es que, su modelo abierto permitió que usuarios de distintos países aportaran contenidos de manera constante. Con el paso del tiempo, se consolidó como una referencia informativa global.

El nacimiento de Wikipedia estuvo ligado al proyecto Nupedia, una enciclopedia académica que avanzaba lentamente. Jimmy Wales y Larry Sanger impulsaron una alternativa más dinámica basada en la edición colectiva.

El concepto “wiki” reflejó esa rapidez y flexibilidad. Desde sus primeros días, la plataforma apostó por la colaboración como motor principal de crecimiento, según la información de El Nacional.

Crecimiento global y alcance masivo

En estos 25 años, Wikipedia expandió su presencia a más de 300 idiomas y acumuló decenas de millones de artículos. Su alcance la posiciona entre los sitios web más visitados del planeta.

Además, mantiene un modelo sin publicidad, sostenido por donaciones, dicha independencia ha reforzado su credibilidad ante los usuarios.

El proyecto también atravesó conflictos internos en sus primeros años. Las diferencias de visión entre sus fundadores marcaron una etapa clave en su evolución.

Finalmente, prevaleció un sistema basado en la autorregulación comunitaria, y es que, la experiencia demostró que la colaboración masiva podía sostener la calidad de los contenidos.

Al cumplir 25 años, Wikipedia enfrenta nuevos retos en un entorno digital saturado de información. Aun así, mantiene su prestigio como fuente confiable y actualizada.

