Estos son los riesgos que se corren con la IA: lo que tanto le temen los líderes económicos

La inteligencia artificial (IA) ha transformado diversos sectores, pero su creciente integración en la ciberseguridad plantea riesgos significativos.

Según el reciente informe del Foro Económico Mundial (WEF), estos riesgos están aumentando a un ritmo sin precedentes, generando preocupación entre líderes económicos y ejecutivos a nivel global.

¿Cuáles son los mayores riesgos de la IA?

Una de las principales preocupaciones identificadas en el informe es el aumento de vulnerabilidades asociadas con la IA. Un 87% de los 804 ejecutivos encuestados en 92 países teme que la IA genere nuevas brechas de seguridad.

En particular, un 34% señala que las filtraciones de datos vinculadas a la IA generativa son una de sus inquietudes más apremiantes.

La capacidad de la IA para procesar y analizar grandes volúmenes de información puede ser utilizada tanto para mejorar la seguridad como para llevar a cabo ataques cibernéticos sofisticados.

Por otro lado, el fraude cibernético se convierte en una "amenaza global generalizada". El 71 % de los líderes encuestados han sufrido o conocen a alguien afectado por este tipo de fraude, lo que lo convierte en una de las principales preocupaciones, incluso superando al ransomware.

En informe también señala que el uso de la IA en las medidas de seguridad ha aumentado del 37 % al 64 %, lo que indica una dependencia creciente de esta tecnología. Sin embargo, esta dependencia también conlleva riesgos si las tecnologías de IA utilizadas son vulnerables o mal implementadas. Es fundamental que las empresas evalúen y fortalezcan sus sistemas de IA para mitigar estos riesgos.

WEF subraya la necesidad de una acción coordinada entre gobiernos, empresas y proveedores de tecnología para construir una ciberresiliencia significativa.

Esto incluye el intercambio de datos de inteligencia, la estandarización de medidas de seguridad y la inversión en capacidades para crear un entorno digital más seguro.

