¿Los robots con IA reemplazarán a las mascotas en casa?: esto dijeron en la CES 2026

Suscríbete a nuestros canales

En la CES 2026, o Consumer Electronics Show, se presentaron avances en la Inteligencia Artificial (IA) con la intención de que cada vez se integre más en el día a día del ser humano, no solo en términos laborales sino en el tiempo en casa, como por ejemplo, las mascotas.

Esta es la feria tecnológica más grande e influyente a nivel mundial, la cual comenzó el pasado 6 de enero y finalizará el 9 de enero. Se celebra en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Nevada.

En ella, una de las presentaciones más importantes fue la robótica y como puede ayudar al ser humano en búsqueda de terapia.

¿Los robots con IA reemplazarán a las mascotas de apoyo?

La tendencia principal en 2026 es el uso de robots como dispositivos médicos no invasivos. En la CES 2026 destacan que ya no son juguetes; son herramientas para combatir la soledad y la demencia.

El primer caso es el de "Jennie"; diseñada junto al Jim Henson’s Creature Shop, el cual es un labrador que imita la biología canina (temperatura, peso y gestos).

Cuenta con sensores táctiles en todo el cuerpo y reconocimiento de voz por IA. Además, no camina para evitar riesgos de caídas en ancianos.

El objetivo es reducir el uso de fármacos en pacientes con Alzheimer.

Será lanzado este verano y se estima que el precio ronde los 1.500 dólares. Por el momento están en la espera del registro en la FDA para ser reembolsable por seguros médicos.

Mascotas virtuales con IA que crecen y mueren

CES 2026 marca el regreso de las mascotas virtuales, pero ahora con cuerpos físicos y cerebros impulsados por modelos de lenguaje (LLM), lo que sería el sucesor del conocido Tamagotchi pero esta vez con IA.

Esta mascota, aunque no es un ser vivo, crece físicamente a través de cuatro etapas. Si se descuida, "muere" (hasta que alcanza el nivel 51, donde se vuelve autónomo).

Se espera que este disponible para marzo de este año, con un precio aproximado de 150 dólares.

Aparatos que ayudan en la casa

También se habló de un prototipo de robot multitarea, que gracias a la IA no necesitará recibir ordenes sino que actuará como un agente proactivo.

Lo diseñaron como un robot humanoide de dos brazos pero con ruedas.

Muchos de los aparatos mencionados saldrán a la vente principalmente en Estados Unidos.